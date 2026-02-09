El Boiro negocia el regreso de Juanpa Barros a Barraña casi una década después

Juanpa Barros militó en el CD Boiro en la temporada 2016-2017, en Segunda B Gonzalo Salgado

El Boiro negocia la incorporación del futbolista argentino Juan Pablo Barros, “Juanpa”, que a sus 31 años se encuentra sin equipo en estos momentos y se ejercita con los de José Tizón. Juanpa, que destaca por su polivalencia para jugar en distintas posiciones de banda, militó la temporada pasada en el San Fernando gaditano en Segunda RFEF, categoría en la que también vistió los colores de Compostela y Numancia.

Además, jugó en Primera RFEF en el Unionistas de Salamanca y en Segunda B en clubes como Ebro, Coruxo, Racing de Ferrol, Astorga y en el propio Boiro la única temporada de los de Barraña en la categoría de bronce con Fredi Álvarez en el banquillo hace una década. Su fichaje por el Boiro puede fructificar más allá de la fecha límite de la ventana de invierno, al tratarse de un futbolista en paro.

Enfado de Tizón

Por segunda ocasión consecutiva, el Boiro volvió a caer como local desaprovechando la oportunidad de consolidarse en la zona de play-off. El Barco se impuso 0-1 en Valiño y el técnico José Tizón acabó muy enfadado el partido. “Estamos muy equivocados, pensando que estamos en Champions, pero no es así y bajamos un punto la intensidad. En un partido igualado, en el que no pasa nada, en una transición en un córner nos cogen mal colocados y dejamos correr al rival y nos llevan el partido”, explicó el vigués. “Tenemos que volver a lo que somos nosotros, a tener solvencia defensiva, o en caso contrario vamos a sufrir".

"Tenemos que llegar a 40 puntos y a este ritmo, como no demos un paso más adelante, nos va a costar. Hay que dar un cambio porque no estamos bien”. Tizón cree que era un partido de empate, por eso lamenta “los regalos, porque no es la primera vez que ocurre”.

El Boiro es quinto, aún en un puesto de play-off, pero su técnico manda un mensaje claro: “o espabilamos o tendremos que mirar para abajo, hay que estar más concentrados e intensos”. El equipo ya piensa en el próximo partido, que le lleva al campo del Viveiro el domingo por la mañana a las 12 horas. Tizón no podrá contar de nuevo con Samu Araújo, que cumplirá su tercera partido de sanción.