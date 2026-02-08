Mucho esfuerzo, poco gol: el Boiro cae por la mínima ante el Barco

El encuentro entre el Barco y el Boiro en Vilariño DA

No fue una mañana alegre para el CD Boiro. Los de José Tizón se mudaban a Valiño para recibir al Barco e intentar reencontrarse con la victoria como local, especialmente después de conseguir empatarle en casa al Compostela. Pero no fue posible. Los boirenses cayeron por 0-1, condenados por un contragolpe de Sidibe y las innumerables ocasiones que no materializaron.

Los locales comenzaron dominando con la circulación de balón, con Insua asociándose con un Victor Casais que presionaba en punta. Por parte del Barco, Sidibe consiguió acercarse con peligro al área, pero Arán cortó el paso defendiendo el balón hacia un Borja Rey que atrapó sin mayor complicación.

Con el paso de los minutos, los visitantes iban ajustando más las líneas. La ocasión más clara para el Barco llegó a los pies de Noel, en un robo de balón en el que trató de filtrar a Freiria para colarse en el área, pero finalmente Enjamio peloteó para sacar el esférico.

En el contragolpe, Casais encaró bajo la presión de Rabil y Andrés Calvo. Los visitantes respondieron con un tiro raso de Manu Rodríguez que atrapó Rey. Una falta sobre Adri Castro muy cerca de la media luna del área, que lanzó Mario Prol, estuvo cerca de ser el 1-0, pero el esférico se fue rozando los palos. De nuevo, el Boiro estaba pagando su falta de claridad en el último tercio del campo.

Enjamio controla un balón DA

Los de Agustín Rey se mostraban cómodos en acciones a balón parado. Adri Castro la tuvo el Boiro rozando el ecuador de la primera mitad. El cinco boirense encontró espacios entre los defensas, pero el línea señaló fuera de juego.

Casais volvía a tener una oportunidad de oro para adelantar al Boiro, pero no llegó a empujar el balón por centímetros. Prol filtró un balón para Yosi, que la puso a la banda para Adri Castro, quien centró para que Casais solo tuviera que empujarla ante Imanol.

Borja Rey impidió que los visitantes se adelantaran antes del descanso, con una brillante mano ante otro tiro raso de Freiría. La asociación entre Castro, Prol y Casais volvía a avisar a los visitantes. De nuevo, en un centro al área, el nueve boirense se quedó muy cerca de rematar, pero Rabil protegió el balón para que no cruzara los palos.

Segundo tiempo

Sin cambios en ambas filas, dio comienzo en Valiño la segunda mitad del enfrentamiento. El primer aviso lo dio el Barco, con una galopante carrera de Sidibe, que consiguió ganarle la espalda a Arán para disparar directo a las manos de Borja Rey. Los de Agustín Rey se mostraban más certeros en área rival, además de cerrar muy bien las líneas en defensa.

Ante la falta de efectividad arriba, Tizón comenzó a mover el banquillo, dando paso a Facu y Landeira por Adri Castro y Mario Prol. Los boirenses estuvieron otra vez muy cerca de anotar. Con una recuperación de balón de Facu para Enjamio, que cambió el balón a la derecha para Insua, este puso el esférico para que Casais llegase al remate, pero finalmente la jugada acabó en saque de portería.

El encuentro entre Barco y Boiro en Vilariño DA

El Barco aumentó aún más su presencia en el área, buscando de nuevo acciones a balón parado y choques en defensa. El correctivo no tardó en llegar. Tras un córner del Boiro, Sidibe salió al contragolpe, ganando la espalda a toda la defensa. Con una carrera histórica, disparó engañando a Borja Rey para anotar un gol que levantó al banquillo visitante. Casais falló un mano a mano con Imanol que pudo valer un empate.

El gol parecía un imposible para los boirenses, que lejos de quedarse más cerca del empate, se topaban con un muro defensivo infranqueable. A cinco minutos del final, darle continuidad al juego se volvía el gran reto sobre el verde de Valiño ante un Barco que aguantaba el resultado. Un córner pudo haber salvado un punto para los de Tizón, pero no encontraron rematador.