Meira y Chapela ondean la I Bandeira Conservas Orbe en Vilaxoán

La meteorología al fin dio un respiro, por lo que arrancó en Vilaxoán la Liga Gallega Sur de bateles con la disputa de la Regata Conservas Orce organizada por el club anfitrión. Meira, en categoría femenina, y Chapela en la masculina se llevaron las banderas tras una buena mañana para la práctica de remo en el muelle vilaxoanés, donde se reunieron la docena de clubes de la provincia en un total de 91 embarcaciones.

En categoría alevín, Tirán ganó en femenino, Mecos en masculino y Bueu en mixto. Samertolameu se impuso en infantil femenino, con Amegrove ganando en mixto y Vila de Cangas en masculino. Los infatiles de Vilaxoán fueron cuartos. En la categoría cadete, Mecos fue el gran dominador al imponerse tanto en la prueba masculina como en la femenina. En juveniles, las victorias fueron para Vila de Cangas en femenino y Tirán en masculino, mientras que en la categoría sub 23 la embarcación femenina de Amegrove consiguió la victoria por delante de Tirán y Mecos. En chicos ganó Chapela.

Por último, en sénior la tripulación de Vilaxoán hizo una gran regata y acabó segunda por detrás de la combinada de Samertolameu. Mientras que uno de los bateles masculinos del club organizador también acabó en segunda posición, sólo superado por Chapela. La regata fue un éxito a nivel organizativo, con mucho público en el muelle y un gran ambiente durante toda la mañana.