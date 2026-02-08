Jéssica Bouzas se mide a la rusa Kalinskaya en el WTA 1000 de Qatar

Jéssica Bouzas durante su participacion hace unas semanas en el Open de Australia EFE

Jéssica Bouzas se estrena en el WTA 1000 de Qatar ante la rusa Anna Kalinskaya, número 27 del mundo que viene de caer en el Open de Australia en tercera ronda ante Iga Swiatek. La vilagarciana debuta este lunes en la Península Arábiga después de tener que haber renunciado jugar la pasada semana el WTA 500 de Abu Dhabi, donde se iba a medir a Paula Badosa en primera ronda, debido a unas molestias físicas.

En esta primera ronda del cuadro final en Doha, Bouzas Maneiro se cruza con una jugadora rusa de 27 años con bastante experiencia, que llegó a ser top 15 del mundo en 2024 y sabe lo que es ganar en el circuito profesional al más alto nivel en dobles. La moscovita será un duro escollo para la vilagarciana en su cuarto partido del año, después de ganar a la número 3 del mundo, Coco Gauff, en la United Cup, y caer en primera ronda del Open de Australia ante Taylah Preston.

En caso de ganar a la rusa, en segunda ronda la vilagarciana se cruzaría con la ganadora del duelo entre la norteamericana Emma Navarro y la alemana Tatjana Maria. Bouzas jugará también en el Golfo el WTA 1000 de Dubái a partir del día 15 de este mes de febrero.