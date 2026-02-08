Mi cuenta

El Portonovo golea al Tyde en Baltar para colarse en la zona noble

Los de Minso vencieron por 3-0 en un embarrado césped con goles de Brais, Charly y Jesús

María Caldas
08/02/2026 22:30
PORTONOVO
El Portonovo es cuarto clasificado
MONICA VILA
El Portonovo SD duerme en play-off. Después de ganar por 3-0 al Tyde FC en Baltar, los arlequinados se colocan cuartos con 37 puntos. Los goles de Brais, Charly y Jesús Barbeito firmaron un triunfo en casa que baña de confianza al equipo, en el que Diego Dadín volvió a tener gran protagonismo.

Cuando a penas transcurrían cinco minutos de partido, Brais Bernardez adelantó al Portonovo. Un gol que puso la primera piedra del triunfo. Los visitantes no bajaron los brazos, con llegadas al área que Dadín terminó sacando para mantener el 1-0 al descanso. Lo cierto, es que el campo estaba muy pesado para ambos equipos, pero el Portonovo se adaptó mucho mejor a las circunstancias del partido.

PORTONOVO
El Portonovo consiguió imponerse al Tyde
MONICA VILA

Ya en la segunda mitad, los locales avisaron primero con una llegada de Dieguito por la derecha, pero su disparo se fue desviado. Los visitantes reaccionaron con un contragolpe que no llegó a nada por fuera de juego de Samu Fernández. El Portonovo tuvo el 2-0 en un mano a mano de Keko que la defensa mandó a la banda. En una falta a favor del Tyde que lanza Aballe, Samu Fernández anotó en el rechace, pero el gol fue anulado.

PORTONOVO
El estado de Baltar perjudicó el desarrollo personal 
MONICA VILA

Después de mucha insistencia llegó la recompensa para el Portonovo. En un rechace de balón lateral, Charly disparó para poner el segundo en el marcador. A partir de ahí, los de Minso se vinieron arriba, presionando sin piedad en el área rival, con ocasiones muy claras que se fueron desviadas, mientras el Tyde sufría para pasar del mediocampo.

PORTONOVO
El Portonovo se coloca cuarto
MONICA VILA

Los visitantes ajustaron sus líneas defensivas, pero cometieron penalti a favor de los locales. A pesar de que en un inicio el portero lo frena, en el rechace, Jesús Barbeito se encontró en el punto justo para empujarla y sellar el 3-0 en Baltar. En la próxima jornada, el Portonovo visitará al Pontevedra B en el Manolo Barreiro.

