El Cortegada volvió por la puerta grande al Sara Gómez al arrollar al TGN con su mayor anotación de la temporada, 93-59

Marta Sanmartín lanza un gancho durante el partido Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada regresó al pabellón Sara Gómez con una holgada victoria sobre el colista TGN Basquet por 93-59 en un partido que rompió en los últimos minutos de la primera parte con un parcial de 16-0 y en el que la segunda se convirtió en un trámite. Y es que a las catalanas les pesó el cansancio de haber jugado el sábado en Pontevedra, más si cabe con su corta rotación de 8 jugadoras, además de su mala dinámica y el buen hacer del equipo de Manu Santos, que fue un martillo pilón y no dejó de aplicarse en defensa, recuperando actividad y ritmo, aspectos que se había marcado como objetivo el técnico vilagarciano.

El primer cuarto fue nivelado. El Tarragona movió bien el balón en ataque y fue encontrando situaciones para anotar jugando un buen baloncesto. En el otro lado de la pista fue Cris Loureiro la más inspirada de las locales. Metió 13 de los 22 puntos de su equipo en el primer período, que se cerró con dos puntos de ventaja para el Cortegada. Esta tónica se mantuvo al inicio del segundo cuarto. Las catalanas siguieron encontrando buenas situaciones para anotar, incluso tras rebote de ataque. El Cortegada buscó llevar el balón cerca de canasta sobre la pívot norteamericana Christabel Ezumah, para castigar a través de su ventaja física.

Ezumah hace valer su poderío físico debajo de canasta Mónica Ferreirós

El acierto visitante se mantenía, mientras las locales no eran capaces de imponer su defensa. Manivesa hizo la tercera falta y las visitantes mandaban 32-35, por lo que Manu Santos paró el partido. Tras el tiempo muerto, con Marta Sanmartín y Gara Jorge en pista, el Cortegada empezó a fluir, encadenando buenas defensas, controlando el rebote, corriendo y anotando también desde fuera. En cuatro minutos endosó un parcial de 16-0, anotando Gara, Marta, Cris y Damaris, entre otras. El Cortegada se fue 48-35 al descanso y la sensación de haber encontrado al fin el camino.

Y así siguió en la segunda parte, que empezó con 5 puntos seguidos de Iversen. La diferencia no tardó en instalarse por encima de la veintana, con Gara Jorge muy acertada en el tiro exterior (4/5 en triples). Las catalanas cedieron ante el rodillo local, que no aflojó en defensa y convirtió el segundo tiempo en una placentera mañana para irse hasta los 93 puntos, su récord de anotación en lo que va de liga.

Manu Santos aplaude a sus jugadoras durante el partido Mónica Ferreirós

El golpe que se llevó la pívot visitante Brigitte Lefebvre-Okamkwu en los últimos 15 segundos, por el que quedó mareada unos minutos y tuvo que recibir atención médica en pista, fue el susto final a un partido muy completo del Cortegada, en el que volvió a jugar algunos minutos María Ángulo. El equipo vilagarciano alcanza las diez victorias y sigue en la pelea por el play-off.