El Atlético Villalonga planta cara a As Celtas y empata en A Madroa, 1-1

El Atlético Villalonga sumó en Vigo su séptimo punto en liga As Celtas

El Atlético Villalonga regresó de Vigo con un punto valioso en lo anímico al plantar cara a As Celtas en A Madroa (1-1). El equipo de Fran Doval compitió bien a nivel defensivo y tuvo capacidad de reacción, además supo sufrir en los minutos finales cuando más apretó el tercer clasificado, pero la portera Lara se mostró muy segura para rechazar varios remates locales.

La lluvia fue protagonista en la primera parte, en la que el Celta marcó en un balón largo que no acertó a despejar bien la defensa del Villalonga. Fue Paula Lorenzo la que enganchó una volea que describió una parábola y superó a Lara. Al inicio de la segunda parte el Atlético Villalonga consiguió estirarse por banda izquierda, ya en medio de la niebla, y un centro al área lo peleó Candela ante la defensa Aitana, que al meter el pie hizo que el

balón saliese hacia su propia portería estableciendo la igualada. De ahí al final el Celta realizó una importante ofensiva, pero se encontró con un Villalonga sólido. A las locales les anularon un gol por fuera de juego en el minuto 79, en un disparo de Aitana desde la frontal que rechazó Lara, marcando María Nogueira en posición adelantada. El punto mantiene al equipo de Fran Doval colista, pero supone una inyección anímica para afrontar los siguientes encuentros.