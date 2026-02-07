Partidazo en Burgáns con un halo de nostalgia

Alineación del CJ Cambados en el partido en A Lomba el pasado mes de enero Mónica Ferreirós

Burgáns disfruta esta tarde de un partido que está marcado en el calendario para los locales desde que se sorteó el mismo en enero. Vuelve el Compostela a Cambados 35 años después y llega como líder y máximo aspirante al ascenso. El equipo de Pénjamo celebró uno hace unos meses pensando en vivir partidos como el de hoy, en los que se espera un muy buen ambiente, con presencia de más de un centenar de personas que se desplazarán de la capital gallega.

La directiva que preside Eladio Oubiña, que hace un llamamiento a la afición, aprovechará la ocasión para realizar un pequeño reconocimiento a jugadores y técnicos de aquel equipo que se midió al Compos en Segunda B a principios de los noventa en el último precedente. Está confirmada la presencia del técnico Pedro Ferreira y de jugadores como Jose Manuel, Dani “Perri”, Toño Lodeiro, Toti, Prol, Buceta y Richard Charlín, entre otros.

Más allá del ambiente de fútbol y la nostalgia que envuelve el partido, habrá mucho en juego. El equipo de Secho Martínez llega en crisis. O al menos en su peor momento de la temporada tras caer en O Barco y empatar con el Boiro. Su ventaja sobre el segundo clasificado, que vuelve a ser ell Arosa, se ha visto reducida a 6 puntos. Los locales, con un punto de ventaja sobre la zona de descenso que marca el Noia, afrontan el partido como una oportunidad de dar un hachazo. Ya estuvieron cerca de conseguirlo en el partido de la primera vuelta, cuando cayeron en el Vero Boquete en el tiempo de aumento.

"Entrar bien al partido"

Pénjamo tiene la duda del delantero Tiko. La marcha de Ranca por motivos personales deja el centro del campo con menos efectivos. “No queda otra que adaptarnos”, dice el técnico, que sabe que su equipo necesita mejorar sus números en Burgáns, donde además en la segunda vuelta recibirá a los tres equipos que supera en la tabla. “Es algo de lo que hablamos mucho y tenemos que mejorar, sumar más en casa es clave”.

Para plantar cara al líder son varias las claves a las que apunta Pénjamo. Mejorar en la toma de decisiones en tres cuartos de campo "previa a la finalización” es una de ellas en ataque. “El Compos es un equipo con mucho potencial, para sorprenderlos tenemos que estar a un nivel alto en cuanto al trabajo y concentración, ya que son un equipo con jugadores con mucho talento a nivel ofensivo”, asume Pénjamo. “Tenemos que entrar bien en partido porque ellos salen con un ritmo muy alto desde el inicio”.