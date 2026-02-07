Mi cuenta

Diario de Arousa

La incesante lluvia que está cayendo en Arousa en las últimas horas motivó la suspensión esta tarde los partidos Cambados vs Compostela y Céltiga vs Estradense
Deprotes

La lluvia anega los campos y obliga a suspender los partidos del Cambados y del Céltiga

En Burgáns el árbitro ya no permitió que comenzase, mientras que en el Salvador Otero se suspendió al cuarto de hora

Gonzalo Sánchez
07/02/2026 18:20

La incesante lluvia que está cayendo en Arousa en las últimas horas motivó la suspensión esta tarde de los partidos Cambados vs Compostela y Céltiga vs Estradense. En Burgáns una lámina de agua a lo largo de toda la banda de la grada descubierta provocó que el árbitro optase por no iniciar ya el partido. Mientras que en el Salvador Otero iban disputados 16 minutos de la primera parte cuando el colegiado decidió pararlo porque varias zonas del campo estaban anegadas. 

Cambados y Compostela descartan jugar mañana domingo por la tarde, como en un principio se había planteado, por lo que al igual que Céltiga y Estradense tendrán que ponerse de acuerdo para encontrar una nueva fecha más adelante.

