El Sigaltec quiere dar la cara ante el líder enrachado Marín

Vuelve Pablo Fernández tras la lesión en los vilagarcianos Mónica Ferreirós

El Sigaltec CLB visita esta tarde al líder Oposita Marín Ence Peixegalego a las 20 horas en el pabellón de A Raña en una de sus salidas más difíciles de la temporada en Tercera FEB. Los marinenses están enrachados con 8 triunfos seguidos y cuentan en sus filas con jugadores diferenciales en la liga como Miguel Souto, el holandés Kevin Van Wijk, el alero nigeriano Masai Olowokere o el escolta estadounidense Jack Connell.

Luis Gabín explica que “Marín es el equipo con más oficio de la liga”, virtud que le falta a los vilagarcianos. “Dominan todos los registros y es muy difícil sacarlos de su estilo de juego para que estén incómodos. Además tienen el talento individual y la experiencia para sacar resultados incluso los días que no juegan del todo bien”. Pero el Sigaltec no va de paseo ni con los brazos caídos a este derbi. “Hay opciones de competir y luego ya se verá”.

En lo que va de temporada ningún equipo visitante fue capaz de ganar en Marín, “pero hubo varios que compitieron bien y ese tiene que ser nuestro objetivo”. Gabín aspira a “hacerles el partido largo, que tengan que trabajarlo muchos minutos” y confía en llegar con opciones de victoria al final para “apretarlo todo lo que podamos”.

Pablo sí, Mateo no

El regreso de Pablo Fernández, su máximo anotador, es la mejor noticia para los vilagarcianos, que continúan sin poder contar con Mateo Bello, ya que “las sensaciones entrenando no fueron buenas y vamos a llevarlo con más calma”. También apunta a ser baja Aarón Monteagudo.

La última derrota ante Oviedo no corta el buen momento de juego y anímico del equipo de cantera. “A nivel mental creo que estamos bien, somos conscientes del nivel que mostró Oviedo aquí el otro día y nos sirve de motivación para mejorar. Ver a un equipo jugando tan bien en esta liga, con una filosofía de juego que nos encantaría copiar, nos motiva a mejorar siguiendo ese ejemplo”.

Mucho que remar

Con seis victorias en su casillero, el Sigaltec sigue fuera de puestos de descenso, pero sólo tiene un triunfo de renta sobre la igualadísima zona de peligro. Entre los vilagarcianos, que son octavos, y Estudiantes de Lugo, antepenúltimos, hay otros cuatro equipos en un margen de un partido. A falta de diez jornadas y aunque es pronto para echar cuentas, los vilagarcianos tienen mucho que remar todavía para poder seguir en esta liga.

Ganar en Marín parece muy complicado, pero cada partido es una oportunidad y el Sigaltec ya demostró en Chantada que también puede sumar a domicilio si le acompaña el acierto y una buena defensa. “Para mí es importante que vayamos cogiendo experiencia en la categoría, que si nos ganan sea porque tienen más acierto en el tiro o porque juegan mejor, pero no porque cometamos errores de madurez que ellos van a castigar sí o sí porque son expertos en eso”, advierte Gabín. Se espera que se desplace afición arousana a animar al equipo.