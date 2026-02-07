El Sigaltec cede ante el poderío de un líder sin fisuras, 90-77

El Sigaltec perdió en Marín ante el mejor equipo de la categoría Gonzalo Salgado

No hubo machada. El Sigaltec perdió en Marín ante el líder en un partido en el que sólo resistió el ritmo que impusieron los locales en el primer cuarto, que se cerró de 21-19 y con siete jugadores vilagarcianos aportando en la anotación, con Álvaro Rodríguez destacado con dos triples. Pero en el segundo, la buena actividad defensiva del equipo de Luis Gabín se resintió con el acierto desde el triple del Oposita Marín Ence Peixegalego, que además empezó a imponer su mayor físico cerca de canasta.

El Sigaltec siguió alternando defensas para tratar de confundir el ataque local, que además de acierto en el tiro exterior, el Marín consiguió varias situaciones de canasta y adicional, por lo que logró una ventaja ya sustancial de catorce y se fue al descanso con el partido encaminado, 46-35. En el tercer cuarto hubo intercambio de canastas, los locales respondieron muy bien a todas las tentativas de acercarse en el marcador de los vilagarcianos, dejando claro la razón por la que siguen invictos en su pista de A Raña.

El líder es un equipo muy fiable, que sabe aprovechar su ventaja física y tiene oficio para sobreponerse a los momentos de menos acierto en el lanzamiento. El Sigalec entró en el último cuarto 17 abajo, pero no bajó los brazos ni se fue del partido. Jugó sus mejores minutos, con un gran Óscar Castaño liderando al equipo en ataque y sacando faltas de tiro. El base acabó con 25 puntos y 7 rebotes, por lo que hizo 34 de valoración, siendo el MVP del partido.

El equipo de Luis Gabín incluso consiguió ganarle el parcial del último período al líder (20-22) para acabar cediendo 90-77. La noticia positiva fue el regreso de Pablo Fernández, que asumió bastantes tiros (6/14), aunque a su equipo no le fue demasiado bien con él en pista esta vez ante un rival que fue superior, como indica la clasificación.

Los vilagarcianos pasan página y piensan ya en la siguiente cita en casa ante Traumacor Culleredo en el Sara Gómez, un rival que es quinto con un balance de diez victorias y siete derrotas. Será el sábado a las 19 horas.