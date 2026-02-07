El Portonovo recibe al Tyde pendiente del estado del campo de Baltar

Portonovo y Umia juegan este domingo como locales Mónica Ferreirós

El Portonovo recibe mañana al Tyde en Baltar a las 16.30 horas en busca de su cuarta victoria consecutiva, que sería la décima en los últimos once partidos. El técnico Minso Vidal tiene a toda la plantilla disponible y está pendiente del estado del campo, ya que las lluvias no dan tregua semana tras semana. “El terreno de juego no se recupera, está muy blando. Condiciona el plan de partido porque está impracticable y esperemos que eso no genere ninguna lesión grave”, advierte Minso, consciente de que será un partido de mucha exigencia en lo físico.

El Tyde llega a Baltar en puestos de descenso, pero suma 22 puntos, a tan solo uno de la permanencia y viene de ganar a Areas y Umia. Además, en la primera vuelta sorprendió a los arlequinados al imponerse 3-1. “Es un equipo anárquico pero con una idea de juego clara”, advierte el entrenador local. “Los últimos partidos sacaron buenos resultados; Están recuperando jugadores lesionados”.

Valladares vs Villalonga

El Villalonga (9º con 27 puntos) se desplaza mañana a Vigo para medirse a las 17.30 horas a un Valladares con el que está igualado en la clasificación. Es un partido importante para los dos recién descendidos, que necesitan ganar para no verse a más de tres victorias de la zona de play-off.

La grave lesión de rodilla de Héctor, que tendrá que pasar por quirófano y se pierde lo que resta de temporada, ha marcado la semana de los celestes. El técnico Roberto Lázaro tampoco puede contar con Álex Barbeito, Iago Portas ni Pacheco, que sufrió un percance muscular y estará varias semanas de baja. Regresa Romay a un equipo reforzado en lo anímico tras el triunfo ante el Lemos. “O equipo quere demostrar nesta segunda parte da temporada onde quere estar”, dice el técnico, satisfecho de que se tradujeran las buenas sensaciones que venían mostrando en un triunfo ante uno de los de arriba.

El Villalonga aún confía en engancharse a la pelea por el ascenso Gonzalo Salgado

“Queremos seguir escalando”, pero en Vilalonga son conscientes de que van “a un dos campos máis complicados da categoría, o Valladares ten un proxecto contuinista con Ita. Son perigosos a balón parado, son moi dinámicos e transitan moi ben tras roubar o balón”.

Pese a todo, el Villalonga ha preparado el partido para tratar de buscar una segunda victoria consecutiva.

Umia vs Pontevedra B

Por su parte, el Umia, colista que está a 13 puntos de los puestos de permanencia, recibe mañana a las 12 horas al Pontevedra B. Lino González sigue con las bajas de Raúl, Fernando y Emilio. Además se cae Acha por sanción.

“Ellos son un muy buen equipo, dominan los partidos abiertos, tienen buenos jugadores y recambios. Trataremos de dificultarles su juego y controlar el ritmo de partido”. Lino reconoce que el equipo necesita un resultado positivo para recuperar el estado de ánimo, pero para ello necesitan competir al máximo.