El Mariscos Antón Cortegada se estrena al fin en 2026 en el Sara Gómez con el duelo mañana ante el TGN Basquet

El equipo de Manu Santos quiere recuperar su intensidad defensiva ante el colista, que esta tarde visita al Arxil

Gonzalo Sánchez
07/02/2026 13:30
Gara Jorge durante el último partido en casa
Gonzalo Salgado
Después de tres partidos a domicilio durante el mes de enero, el Mariscos Antón Cortegada regresa al pabellón Sara Gómez para medirse este domingo a las 12.30 horas al Tarragona Basquet en partido atrasado correspondiente a la 15ª jornada de liga, aprovechando la cita que esta tarde las catalanas deben afrontar en Pontevedra ante el Arxil. 

Con la baja de María Angulo, que continúa el proceso de recuperación de su lesión de hombro, Manu Santos tiene al resto de jugadoras disponibles para medirse a un rival que cierra la tabla con un balance de dos victorias y trece derrotas. Recuperar el ritmo y la intensidad defensiva, con el apoyo de la afición, es el objetivo que se marca el técnico para "tratar de engancharnos a los puestos de arriba". Y es que los próximos tres partidos son claves para conseguirlo, ya que tendrán que visitar al Barakaldo y afrontar una doble cita en casa el fin de semana del 21 y 22 de febrero ante Maristas Coruña y Manresa.

El TGN Basquet, al que el Cortegada ganó en la primera vuelta 54-58 con un gran partido de Cris Loureiro, ha cambiado de entrenador hace unas semanas, al incorporar al experimentado Ángel Fernández, con experiencia en  Lliga Femenina Endesa en el Al-Qázeres y el CB Zamarat. En su plantilla destacan Sara Torruella (más de 9 puntos y 5 rebotes de media), la escolta Madison Gobeil, una tiradora canadiense que promedia 12 puntos por partido, y las interiores Brigitte Lefebvre-Okankwu, pívot nigeriana-canadiense que está considerada como una de las mejores jugadoras de la liga (14.8 puntos y 8 rebotes de media) y la versatil ala-pívot García León (10 puntos de promedio). 

"Tienen un muy buen quinteto, con una rotación de jugadoras jóvenes que aportan intensidad", explica Manu, que está centrado en que su equipo recupere la actividad y fortaleza defensiva  tras un mes de enero complicado y marcado por las incidencias y los partidos lejos de Vilagarcía.

