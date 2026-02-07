El Céltiga recibe al Estradense en un partido con aroma a play-off

Adri Rodríguez tratará de marcar hoy para mantenerse como pichichi de la categoría Mónica Ferreirós

El Céltiga (8º con 28 puntos) recibe esta tarde a las 16.45 horas al Estradense (9º con 26 puntos) en un atractivo partido en el que los locales quieren reencontrarse con la victoria cuatro jornadas después.

Llega el vigente subcampeón al Salvador Otero dispuesto a recuperar terreno en la pelea por el play-off, tras reforzarse con los regresos de Porrúa y Edu Taboada y encadenar tres partidos sumando.

Luis Carro tiene las bajas de Martín, Dani Prada, Hugo y Marcelo, además son duda Pedro Delgado, Álex Rodríguez y Marcos Blanco, por lo que el Céltiga afronta la cita bastante mermado. Esta semana el club incorporó a Diego Covelo, un futbolista zurdo "que nos puede aportar de lateral, carrilero o extremo", apunta el técnico, que considera el partido "de mucha dificultad". Y es que cree que el Estradense "es un equipo de mucha calidad, muy dinámico, con buen pie y que tiene muy claro lo que hace".

Carro sabe que "queda muchísimo", pero este partido es importante "porque llevamos un mes sin ganar". Controlar las virtudes del Estradense, "que tiene muchas armas", igualar su ritmo defensivo y salir victorioso de la batalla del balón parado son algunos de los aspectos a los que apunta el técnico local para tumbar a un claro aspirante al top cinco.

Manuti, pendiente de la meteorología

El Estradense llega con las bajas de Ángel, al que le restan dos o tres semanas para regresar a la competición, y de Hugo Padín, que está sancionado y es el jugador más en forma en la actualidad de los de Manuti González.

"El Celtiga tienen muchas cosas a destacar, creo que es una plantilla muy amplia con múltiples opciones. A pesar de ser un recién ascendido se ha reforzado muy bien, con una base de jugadores importantes con pasado en el Arosa y con mucha experiencia en la categoría", analiza el entrenador visitante, preocupado por la meteorología. "Puede ser una de las claves, ver como está el campo tras una semana de mucho viento y lluvia". Aunque blando, como no podía ser de otra forma, el césped del Salvador Otero es uno de los mejores de la categoría en este invierno. Otra cosa es como actúe el aire, algo a lo que apunta Manuti. "El viento puede hacer que varíe el planteamiento según cada parte si lo tienes a favor o en contra".

En el Estradense creen que "el equipo que imponga el ritmo del partido y esté más concentrado en la acciones individuales tendrá mucho ganado".