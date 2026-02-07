Mi cuenta

El Boiro recibe al enrachado Barco en el campo sintético de Valiño

El partido se juega mañana a las 12 horas. Samu Araújo y Mario Romero, bajas locales ante un rival "que concede poco"

Gonzalo Sánchez
07/02/2026 14:24
Gonzalo Salgado
El Boiro recibe en Valiño mañana domingo al Barco a partir de las 12 horas. El mal estado del campo de Barraña debido a la incesante lluvia las últimas semanas, obliga a los locales a jugar en un escenario alternativo en Cabo de Cruz, para preservar la salud de los futbolistas y no dañar todavía más el maltrecho césped de Barraña. 

En un terreno de juego sintético que no es pequeño de dimensiones, ya que tiene 98 metros de largo y 68 de ancho, el equipo de Jose Tizón se ha ejercitado un par de días esta semana para adaptarse al mismo. El técnico local tiene las bajas de Samu Araújo, que cumple el segundo de sus tres partidos de sanción, y de Mario Romero, debido al fallecimiento de su abuelo en las últimas horas. Sus compañeros tratarán de dedicarle la victoria y encadenar otro resultado positivo para seguir en zona de play-off. 

Enfrente estará un Barco en su mejor momento, que viene de empatar con el Estradense y de ganar a Compostela y Viveiro. “Desde el cambio de entrenador han ido dando pasos hacia adelante, ganando mucho en solidez defensiva”, destaca Tizón del rival. “Están haciendo grandes resultados, por lo que si queremos ganar necesitamos dar nuestra mejor versión porque ellos apenas conceden, son prácticos y verticales, además tienen un potencial tremendo a balón parado”. 

Tizón cree que el Barco no va a sufrir para lograr la permanencia y espera un partido complicado esta mañana en Valiño, donde la afición no dejará solo al Boiro y se hará notar en la grada. 

