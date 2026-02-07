Cambados y Céltiga ya manejan otras fechas este mes para disputar los aplazados de hoy

Los árbitros comprueban como el balón no rueda en el Salvador Otero, anegado Mónica Ferreirós

La incesante lluvia caída en Arousa en las últimas horas motivó la suspensión esta tarde de los partidos de Tercera RFEF Cambados vs Compostela y Céltiga vs Estradense. En Burgáns, una lámina de agua a lo largo de toda la banda de la grada descubierta del campo provocó que el árbitro optase por no iniciar ya el encuentro. Mientras que en el Salvador Otero iban disputados 16 minutos de la primera parte cuando el colegiado decidió pararlo y suspenderlo definitivamente porque varias zonas del campo quedaron anegadas.

La meteorología sigue sin dar tregua en las Rías Baixas. A primera hora de la tarde comenzó a jarrear sin pausa en Arousa, chafando los planes de Céltiga y Cambados, que habían decidido adelantar sus partidos al sábado de acuerdo a las previsiones meteorológicas que manejaban a principios de la semana. Y es que el martes, cuando fijaron sus horarios ambos equipos arousanos, se estimaba que el sábado iba a hacer mejor tarde que mañana domingo.

En Burgáns Cambados y Compostela llegaron a realizar el calentamiento, ya que el campo tiene un buen drenaje y, aún blando en algunas zonas, permitía que el balón rodase. No así en la banda de la grada descubierta, donde caía el agua por la ladera de los viñedos de Martín Codáx, por lo que se fue formando una gran charca a lo largo de la línea de banda, indistinguible. Ante esta situación y viendo que no era posible desaguar la zona, el árbitro Castro Gómez comunicó a ambos clubes la suspensión del partido.

Los colegiados en Burgáns comprobando que el balón se estancaba en la charca de la banda de Burgáns Nacho Castaño

La decisión fue comunicada por megafonía a los varios centenares de aficionados que aguardaban en la grada y la directiva local que preside Eladio Oubiña devolvió el importe de las entradas al casi centenar de personas que la habían abonado previamente en taquilla. Muchas otras ya se quedaron fuera, advertidas por el Cambados de la posible suspensión.

En el Salvador Otero de A Illa, Céltiga y Estradense no sólo completaron el calentamiento, sino que empezaron el encuentro bajo la lluvia. Pero muy pronto quedó de manifiesto la dificultad para desarrollar el juego con normalidad en varias zonas del campo. Grandes charcas en las que el balón se quedaba frenado y la desesperación de los futbolistas, que tenían que levantarlo para desplazarlo con voleas, motivó que el árbitro suspendiera el partido a los 16 minutos con empate a cero y una única ocasión en un córner para los locales.

Luis Carro había alineado de inicio a Antón, Santi Figueroa, Rubi Casás, Arnosi, Álex Rodríguez, Óscar, Giráldez, Anxo, Julio, Sobrido; Adri Rodríguez, mientras que el Estradense salió con Ale, Sergio Prieto, Carabán, Landeira, Ander, Miguel Fernández, Brais Vidal, Raúl, Porrúa, Pedrosa y Edu Taboada.

En vistas de proteger la integridad física de los futbolistas para evitar una posible lesión, la decisión del colegiado fue bien acogida por ambas partes. La tarde, muy desapacible no sólo por la lluvia sino también por las bajas temperaturas, había reunido a muy poco público en el campo, a pesar de que el partido se presentaba muy atractivo con los dos equipos peleando por las plazas de play-off.

Ambos equipos deberán ponerse de acuerdo para encontrar una fecha en la que reanudar el encuentro. El día 17 de este mes, Martes de Carnaval, es la que manejan ya ambos clubes como la más idónea. Mientras que en el caso de Cambados y Compostela existe buena predisposición para jugar el sábado 28 de febrero, puesto que ese fin de semana no hay liga porque la selección gallega UEFA disputa la fase nacional en Madrid. El Cambados, que perderá seguramente a Noel, habitual con la selección, prefiere jugar ese fin de semana que entre semana, no sólo porque varios jugadores trabajan, sino también para facilitar la mayor presencia de aficionados en un partido que no se reedita desde la temporada 1990-1991 en Segunda B.

Esta tarde en Burgáns se habían reunido exjugadores locales de esa temporada, así como el técnico Pedro Ferreira, a los que el club iba a hacer un reconocimiento, pero la lluvia se llevó todo el protagonismo, como lo viene haciendo desde las últimas semanas en Arousa.