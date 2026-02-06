“Queda mucho para pensar en el ascenso”, reconoce Cheri

Cheri, que cumple su novena temporada en las filas del Ribadumia, en una acción del partido de la primera vuelta ante el San Martín Gonzalo Salgado

El CD Ribadumia se presenta mañana en Vilaxoán para medirse al San Martín (19 horas) como líder del grupo V de Primera Autonómica, con un punto de ventaja sobre el Marín y tres sobre el Unión Asados. Disputadas veinte jornadas de liga y a falta de catorce todavía en juego, la pelea por la primera plaza que otorga el ascenso directo está igualada y muy cara. Los aurinegros llevan 16 victorias y han marcado medio centenar de goles, al igual que el Marín, mientras los rianxeiros suman ya 56 tantos y un total de 15 triunfos.

En A Senra el vestuario está tranquilo y no hace cábalas. “La pelea por estar arriba está siendo bonita, pero aún queda casi toda la segunda vuelta, es muchísimo, y nosotros no podemos pensar más allá del próximo partido”, explica David Gómez Otero, “Cheri”. A sus 30 años el centrocampista vilagarciano ha vivido de todo en el CD Ribadumia (ascensos, descensos, jugar la Copa del Rey...), puesto que cumple su novena temporada en el club. Es uno de los veteranos del vestuario. “El equipo está muy bien, recuperamos gente que estaba lesionada y eso en el día a día se nota”.

En una declaración de intenciones, Ribadumia y Marín se reforzaron las últimas semanas. Al equipo que entrena Fran Blanco llegaron Joel Bóveda, del Cambados, y Nico Casalderrey, del Portonovo. Mientras que en San Pedro siguen con su política de fichajes de futbolistas de Tercera, al incorporar a Joaquín Piñeiro “Joaco”, del Gran Peña. “Todas la plantillas buscan reforzarse”, explica Cheri. “Creo que ya teníamos una buena plantilla y ahora con los jugadores que llegaron aún la hace más completa, además que entraron muy bien en el grupo”.

Cheri cree es pronto para pensar en el ascenso, pese a lo que dicta la clasificación y la trayectoria del equipo. “Primero tenemos que llegar a los últimos partidos en esta situación y después seguir con el trabajo diario y la unión del grupo como hasta ahora”. No hay otro camino. “Los cuatro equipos que estamos arriba estamos teniendo muchísima regularidad, y cualquiera de estos equipos va a tener opciones a lo largo de los cuatro meses que quedan. Creo que todo se va a decidir por pequeños detalles”.

El de mañana en Vilaxoán será un derbi complicado. El San Martín, que es sexto ya muy lejos de las tres primeras plazas, logró puntuar en la ida en A Senra. Ese partido, la igualada en casa contra el Unión y la derrota en Marín fueron los tres únicos que no ganó el Ribadumia en la primera vuelta. “Para mí va a ser especial porque jugué allí y hay gente a la que le tengo mucho cariño en el equipo”, reconoce David. “Y va a ser difícil porque es un equipo bien trabajado y con gente en todas las líneas que te marcan la diferencia. Nosotros tendremos que hacer un partido muy completo para conseguir los tres puntos”.

De lo que pase en Vilaxoán mañana estarán muy pendientes el Marín, que visita el domingo por la mañana al colista Agolada, y un Unión Asados que juega el domingo por la tarde en Marcón.