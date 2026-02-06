Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Aplazan la Bandeira Porto de Vilagarcía de mañana por otra alerta naranja en la costa

Los bateles deberán esperar al domingo para estrenarse en Vilaxoán

Gonzalo Sánchez
06/02/2026 16:00
La regata del sábado en Vilaxoán queda aplazada, pero se mantiene la del domingo
Gonzalo Salgado
Los bateles deberán seguir en tierra, al menos mañana sábado. Se resiste el pistoletazo de salida de la la Liga Gallega Sur, puesto que la alerta meteorológica ha provocado la suspensión de la XVIII edición de la Bandeira Porto de Vilagarcía programada para mañana. 

La Xunta revocó el nuevo protocolo de alertas meteorológicas demandado por las diferentes federaciones de deportes náuticas, y que establecía como condiciones desfavorables para la práctica deportiva en el caso de los bateles,  viento por encima de 22 nudos, olas de 1,5 metros y visibilidad de una milla náutica. 

La decisión se tomó por propia voluntad de la Secretaría Xeral para o Deporte, con el objetivo de coordinarse con Capitanía Marítima y elaborar así un protocolo conjunto. A la espera de su publicación, continúan aplicándose los criterios vigentes, por lo que la alerta naranja decretada mañana por fenómenos costeros obliga a suspender la actividad deportiva en el mar en las Rías Baixas y otras zonas.

En principio se mantiene en pie la Bandeira Regata Conservas Orbe, programada para el domingo a la mañana a partir de las 10.30 horas en el puerto vilaxoanés, que supondrá el estreno en competición esta temporada de medio millar de deportistas en un centenar de bateles de los trece clubes de la provincia.

