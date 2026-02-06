Aíto García Reneses, profesor de lujo en el CIFP Fontecarmoa

Los alumnos de los ciclos formativos de Técnicos Deportivos en Baloncesto del CIFP de Fontecarmoa de Vilagarcía tuvieron esta mañana un profesor de lujo, puesto que el laureado técnico madrileño Aíto García Reneses impartió una charla en el pabellón vilagarciano y compartió conocimientos y experiencias en un foro que tuvo lugar en la biblioteca del centro durante la mañana.

Aíto reafirma de esta forma su relación con la capital arousana y el profesorado del centro, puesto que ya participó años atrás en una actividad similar y fue uno de los ponentes del clinic de entrenadores, además de participar en varias ocasiones en el Torneo EncestaRías. Aíto se llevó el reconocimiento y la gratitud de profesores y alumnos.