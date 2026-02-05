Vilaxoán da el pistoletazo de salida a la Liga Gallega Sur de bateles

El Club Remo Vilaxoán da inicio este fin de semana la Liga Gallega Sur de Bateles con la disputa de dos regatas en aguas arousanas. El sábado a partir de las 10:30 horas se disputa la patrocinada por el Porto de Vilagarcía, que cumple su XVIII edición, mientras que el domingo, a las misma hora, tendrá lugar la primera Bandeira Regata Conservas Orbe. Ambas fueron presentadas esta mañana en la Autoridad Portuaria y reunirán a medio millar de deportistas en representación de los trece clubes de la provincia, que remarán un centenar de embarcaciones de las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil y sénior.

Tras la suspensión de las dos primeras regatas del calendario hace dos semanas en Chapela, debido a la alerta meteorológica, Vilaxoán da el pistoletazo de salida a una competición que se celebrará durante los dos próximos meses, con pruebas calendadas en Vigo, A Guarda, Bueu, Cangas, O Grove (2), Moaña (2) y Domaio, hasta que el 22 de marzo en Meira se disputen las finales de esta III edición de la Liga Galega de Bateis Xunta de Galicia, que cruzará a los mejores clasificados del sur con los del norte.

Gelo Tarrío presentó las regatas acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Jose Manuel Cores Tourís, por el concejal Carlos Coira y por el gerente de Orbe, Álvaro González Monica Ferreiros

Gelo Tarrío, presidente del CR Vilaxoán, reconoce que no están siendo fáciles estas últimas semanas para el deporte náutico por las inclemencias del tiempo y las diferentes alertas de prevención. Si bien, las condiciones de cada puerto y campo son muy diferentes, de ahí que en las últimas horas la Xunta aprobase, a petición de la federaciones deportivas afectadas, un nuevo protocolo de alertas meteorológicas que se adapte a cada deporte náutico (piragüismo, remo, vela y surf) y a las condiciones en las ubicaciones resguardadas en las rías, donde las alertas por fenómenos costeros apenas tienen incidencia. En el caso del remo y concretamente los bateles, se establecen como condiciones desfavorables para la práctica deportiva viento por encima de 22 nudos, olas de 1,5 metros y visibilidad de una milla náutica.

“Este protocolo adaptado permite que pueda desarrollarse la actividad deportiva”, explica Tarrío. “No son iguales las condiciones de viento y ola durante un fenómeno costero en Corrubedo o A Lanzada, por ejemplo, que en el interior de la Ría, donde apenas hay incidencia y se puede remar porque estamos al abrigo”. Las previsiones para el fin de semana son optimistas. Aunque en las últimas horas el mal tiempo no da tregua, se espera que mejore el fin de semana y se celebren ambas regatas, en las que el club anfitrión presentará un total de trece bateles.

Se espera que el evento movilice a más de un millar de personas, entre deportistas y acompañantes, tanto el sábado como el domingo, lo que supondrá todo un desafío organizativo para el club anfitrión, que dispondrá de una cantina con comida y bebida y realizará diferentes sorteos a lo largo de la mañana