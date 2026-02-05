Nadiuska Ouviña, convocada con la selección española júnior en Madrid

Nadiuska Ouviña posan en el CAR Blume de Madrid Cedida

La nadadora Nadiuska Ouviña, del CN Boiro, se encuentra en el CAR Blume de Madrid concentrada con la Selección Nacional Júnior “preparación ESP2032”. Durante toda la semana Ouviña participa en estos entrenamientos que premian sus resultados y evolución durante las últimas temporadas, además de estar bajo el radar de la Federación.

Ouviña sigue de esta forma su preparación para el Campeonato de España Infantil y Júnior por Federaciones Autonómicas que tendrá lugar en Pontevedra del 13 al 15 de este mes, donde competirá en 50 y 100 libre y mariposa, además de tres pruebas de relevos.