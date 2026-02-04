Arousa Bike trae a Viagarcía el Campeonato Gallego BTT 3 horas de resistencia

Arousa Bike presentó el Campeonato Gallego de Resistencia 3 horas en el Concello con un enorme respaldo. Gonzalo Salgado

El Club Arousa Bike BTT vuelve a organizar por tercer año consecutivo una prueba autonómica BTT 3 horas Resistencia, que en esta ocasión será Campeonato Gallego de la especialidad. Se disputa el domingo 15 de febrero en Xiabre, tiene como padrinos a los ciclistas Gustavo César Veloso, Samuel Blanco y Andrés Taboada, campeón de España de gravel, además del actor y humorista David Amor, que repetirá participación.

Contará con una cifra récord de 350 ciclistas, que desde las inmediaciones del embalse de Castroagudín afrontarán un circuito de 6 kilómetros. El alcalde Alberto Varela presentó la competición acompañado por el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, y su homólogo del club anfitrión, David Janza, que destacó la espectacularidad y belleza del circuito. Varela felicitó a Arousa Bike y agradeció la colaboración de la Federación y de la Xunta, así como de los patrocinadores privados que hacen posible que Vilagarcía y en concreto el monte Xiabre se conviertan “nun dos mellores estadios improvisados é excelentes”, reconoció Muñiz.

Por eso cada años es la prueba de la especialidad que más participantes reúne. En total contempla 20 categorías, 14 individuales y 6 por parejas. La inscripción está abierta hasta el día 11 a través de la web de la Federación Gallega.

Arousa Bike, que cuenta con la colaboración de Arousa Moza, organiza mucho más que un evento ciclista. Está trabajando para que participantes y público disfruten de una mañana muy especial. Habrá chocolatada con rosca en la Plaza de Castraogudín, y al finalizar la prueba se repartirán 300 raciones de callos (sobre las 13.30 horas) que prepararán los cocineros Xoanqui Ameixeiras y Rubén García en las dependencias de la antigua escuela unitaria. También habrá empanada, conservas y vino albariño. Como es habitual, Arousa Bike dará un carácter solidario a esta tercera edición, en este caso dando visibilidad a las personas con discapacidad a través de la Asociación Con Eles, que fueron las que diseñaron el dibujo que lucirán en las camisetas oficiales de la prueba que se reparten entre los participantes.