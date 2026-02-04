Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Araceli Bugallo se sube al podio en la Liga Máster Nacional, en Santiago

La cambadesa se impuso además en el Open Absoluto del Ranking Gallego

Gonzalo Sánchez
04/02/2026 19:34
La cambadesa fue plata en la prueba de la Liga Máster Nacional
La cambadesa fue plata en la prueba de la Liga Máster Nacional
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La tiradora cambadesa Araceli Bugallo logró una plata y un oro este fin de semana en la Liga Máster Nacional de florete, espada y sable, y en el XX Open Torneo Ranking Galego Absoluto de espada, celebrados en el pabellón santiagués de Pontepedriña. 

El sábado, en el torneo de la liga Máster de tres armas, se reunieron 172 tiradores de diferentes clubes de toda España, al ser puntuable para asistir a las competiciones internacionales y rendir homenaje a Alberto Rodríguez. Araceli se subió al segundo cajón del podio en la categoría III femenina, tras ganar cuatro asaltos y perder uno en la fase clasificatoria, pasando dos eliminatorias y cediendo en la final ante Rosa Cano (Cidade de Vigo) por 10-6. 

También participaron los tiradores del AVE de Vilagarcía Jorge Rodríguez, que fue quinto en la categoría II, y Elena Fernández, séptima en la categoría. 

El domingo la deportistas del Compostela Esgrima tomó parte en un Open que reunió a 79 deporistas de todos los clubes gallegos, imponiéndose en la categoría absoluta femenina por delante de Nahir López (Z100T). Araceli ganó los seis asaltos en la poule para superar después a Nieves Eiriz (Z110T), Ana González (COMES) y Macarena Varela (CETC-Madrid) antes de derrota en la final a López por un resultado de 15-8. 

Araceli ganó el XX Open Torneo Ranking Galego Absoluto de espada
Araceli ganó el XX Open Torneo Ranking Galego Absoluto de espada
Cedida

También participaron los deportistas do AVE de Vilagarcía David García (puesto 46 en categoría masculina ), y Elena Fernández y Clara Uxía (21ª y 23ª en la femenina). 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja

El PP de Vilagarcía afea a Varela las "continuas" roturas de tuberías
Olalla Bouza
Aroa Gutiérrez, caracterizada como Amy Winehouse, se alzó con el primer premio el pasado año

Shakira, King África o Paquita la del Barrio “actuarán” en el inicio del Entroido de Cambados
A. Louro
Alumnado durante la última edición del concurso

El Conservatorio de Cambados premiará a los mejores disfraces en su semana temática ‘Así soan os sentimentos’
A. Louro
Arousa Bike presentó el Campeonato Gallego de Resistencia 3 horas en el Concello con un enorme respaldo.

Arousa Bike trae a Viagarcía el Campeonato Gallego BTT 3 horas de resistencia
Gonzalo Sánchez