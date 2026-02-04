Araceli Bugallo se sube al podio en la Liga Máster Nacional, en Santiago

La cambadesa fue plata en la prueba de la Liga Máster Nacional Cedida

La tiradora cambadesa Araceli Bugallo logró una plata y un oro este fin de semana en la Liga Máster Nacional de florete, espada y sable, y en el XX Open Torneo Ranking Galego Absoluto de espada, celebrados en el pabellón santiagués de Pontepedriña.

El sábado, en el torneo de la liga Máster de tres armas, se reunieron 172 tiradores de diferentes clubes de toda España, al ser puntuable para asistir a las competiciones internacionales y rendir homenaje a Alberto Rodríguez. Araceli se subió al segundo cajón del podio en la categoría III femenina, tras ganar cuatro asaltos y perder uno en la fase clasificatoria, pasando dos eliminatorias y cediendo en la final ante Rosa Cano (Cidade de Vigo) por 10-6.

También participaron los tiradores del AVE de Vilagarcía Jorge Rodríguez, que fue quinto en la categoría II, y Elena Fernández, séptima en la categoría.

El domingo la deportistas del Compostela Esgrima tomó parte en un Open que reunió a 79 deporistas de todos los clubes gallegos, imponiéndose en la categoría absoluta femenina por delante de Nahir López (Z100T). Araceli ganó los seis asaltos en la poule para superar después a Nieves Eiriz (Z110T), Ana González (COMES) y Macarena Varela (CETC-Madrid) antes de derrota en la final a López por un resultado de 15-8.

También participaron los deportistas do AVE de Vilagarcía David García (puesto 46 en categoría masculina ), y Elena Fernández y Clara Uxía (21ª y 23ª en la femenina).