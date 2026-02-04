Aíto García Reneses regresa a Vilagarcía para compartir conocimientos con el CIFP Fontecarmoa

Aito mantiene un fuerte vínculo con el Ciclo del Baloncesto del CIFP Fontecarmoa Gonzalo Salgado

Aíto García Reneses regresa a Vilagarcía este viernes para impartir una charla a los alumnos del Ciclo Final y Superior de baloncesto del Centro Integrado de Formación Profesional Fontecarmoa.

A partir de las 10 horas en el pabellón 2 de Fontecarmoa el prestigioso técnico madrileño de 79 años realizará una primera exposición, bajo el título "Juego por conceptos", que tendrá continuidad a partir de las 12.30 horas en la biblioteca del centro con un foro abierto a los participantes.

Las personas que, sin ser alumnos, quieran asistir a estas ponencias de Aito pueden apuntarse en el mail cursobaloncesto@gmail.com.

García Reneses mantiene un vínculo especial con los ciclos formativos de grado medio y superior en Técnico Deportivo en Baloncesto que se imparten en el centro arousano, puesto que participó en su Clinic de entrenadores en 2017 e impartió una actividad similar a la de este viernes hace dos años. Además, el laureado extécnico de Barcelona, Joventut de Badalona o de la selección española, con la que ganó la plata en los Juegos de Pekín en 2008, también estuvo presente en tres ediciones del Torneo EncestaRías en la capital arousana dirigiendo a Gran Canaria y al Alba Berlín.