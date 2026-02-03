Mi cuenta

Ranca causa baja en el Juventud Cambados

El centrocampista abandona el cuadro de Pénjamo por motivos personales

María Caldas
03/02/2026 14:00
Ranca
Ranca en un partido 
RNX
Con el mercado ya cerrado, el Club Juventud Cambados pierde a uno de sus activos en el centro del campo. Manuel Rancaño, Ranca, causa baja en el equipo por motivos personales.

Ranca se suma así a las bajas de Joel Bóveda, que puso rumbo al Ribadumia, y el defensa Hugo Taboas, que finalizó su cesión en el Cambados para volver al Pontevedra B. Con esta baja, y tras la incorporación de Eros Pardal en el último día de mercado, Pénjamo dispone de cinco centrocampistas para salvar al equipo en la segunda vuelta.

Diego Covelo en un partido

El Céltiga FC ficha al defensa Diego Covelo y el Cambados al centrocampista Eros Pardal

André, Fran Matos, Seydou, Eros y Anxo Martínez serán los encargados de guiar la sala de máquinas del velero amarillo, que busca permanecer un año más en Tercera RFEF. El Cambados saca solo un punto de ventaja a las posiciones rojas de la tabla, colocándose decimoquinto con 18 puntos, mientras el Noia es decimosexto, y por lo tanto descendería, con 17.

Ahora, el Cambados tiene todo un reto por delante, ya que este sábado a las 17:00 horas reciben en Burgáns al líder Compostela, que llega con sed de victoria tras el empate a dos ante el Boiro.

