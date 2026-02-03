Insua: "Está todo muy igualado, pero con este punto volvemos a la dinámica positiva"

Insua durante un partido Tania Martínez

El CD Boiro piensa ya en recibir al Barco el domingo a las 12:00 horas en Valiño, después de conseguir un punto de oro en el campo del líder. Los de Tizón, que firmaron un 2-2 gracias a un gol en el descuento de Insua, siguen en la quinta plaza con 29 puntos. “Estamos muy contentos con rascar un punto en el campo del líder”, dice Insua.

El Boiro frena al Compos con un gol en el descuento que sabe a victoria Más información

“Nunca había metido un gol en el último minuto que fuera tan importante, estoy muy feliz”, destaca Insua. “Tuvimos dos partidos que perdimos en casa y nos perjudicaron bastante para seguir ahí arriba, pero creo que con este empate nos vamos a volver a meter en dinámica positiva”, dice el extremo del Boiro. Mantener la plaza de play-off es el gran reto para los de Tizón, conscientes de que hay muchos equipos peleando por ella.

“Está todo muy igualado y sabemos que va a ser muy difícil”, afirma Insua. “El Barco va a venir a Barraña con ganas de mantener su buena dinámica de victorias. A nosotros nos faltó un punto más en la fase ofensiva pero estamos trabajando muy bien y lo vamos a ir consiguiendo”, recalca.

A pesar de no formar parte del plantel de la primera vuelta, ahora Insua es uno de los pilares de Tizón. "La dinámica del equipo es muy buena, se trabaja muy bien y es maravilloso estar cada semana trabajando con gente tan profesional", concluye Insua.