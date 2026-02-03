El Céltiga FC ficha al defensa Diego Covelo y el Cambados al centrocampista Eros Pardal

Diego Covelo en un partido fotos_peque

En el último día de mercado, el Céltiga sumó a sus filas al defensa Diego Covelo, procedente del Silva SD y formado en el Choco, para reforzar la banda izquierda. El deportista Sub 23 jugó nueve partidos con el Silva esta temporada, siendo titular en cuatro ocasiones, y acumulando a sus pies más de 400 minutos.

Así, Covelo llega al Salvador Otero para reforzar la zaga, y es que el Céltiga encara lo que queda de segunda vuelta con el objetivo de encajar menos goles y poder dejar alguna portería a cero. A sus 21 años, el defensa se formó en la cantera del CD Choco hasta los 17 años, momento en el que puso rumbo al Coruxo Juvenil.

La pasada temporada, Diego Covelo formó parte de la plantilla del Pontevedra CF B, militando así en Preferente Sur para después fichar por el Silva SD.

Eros Pardal, al Cambados

Por otro lado, el Juventud Cambados refuerza su centro del campo con la llegada de Eros Pardal, procedente del CD Estradense, en dónde no estaba contando con los minutos y oportunidades esperadas.

El joven, de tan solo 19 años, se formó en las categorías inferiores del CD Conxo, para después dar el salto al Getafe, militando en la Primera Autonómica de Madrid. Tras pasar por División de Honor, regresó a Galicia para unirse al Pontevedra CF Juvenil, y de ahí regresó a la capital española para militar en las filas de Las Rozas CF.

Con esta incorporación, Pénjamo suma un centrocampista para ayudar en la creación de juego, además de poder filtrar balones a los delanteros cambadeses. Los de Pénjamo vienen de empatar a uno con el Estradense y necesitan empezar a sumar de tres para no caer en las plazas de descenso.