El Boiro recibirá al Barco en Valiño ante el mal estado de Barraña
El encuentro será el domingo a las 12:00 horas
El CD Boiro piensa ya en vencer en casa al CD Barco tras el empate a dos en Compostela. Los de Tizón, que siguen en puestos de play-off al encontrarse en la quinta plaza de la tabla clasificatoria con 29 puntos, enfrentan la vigésima jornada de Tercera RFEF lejos de Barraña.
El enfrentamiento tendrá que disputarse en esta ocasión en Valiño, y es que Cabo de Cruz pasa a ser el escenario local para el CD Boiro debido al mal estado en el que se encuentra el césped del Municipal de Barraña.
Lo cierto, es que en los últimos enfrentamientos ya se mostró embarrado, pero las fuertes lluvias de los últimos días complicaron todavía más el estado de un campo que podría suponer un riesgo para los jugadores.
Un cambio que ha desatado la indignación, y es que la falta de mantenimiento del Municipal de Barraña ya trajo problemas en los últimos partidos, en los que muchos jugadores se resbalaban de manera constante en ciertas partes del césped.
Además, el campo de Valiño cuenta con unas dimensiones más reducidas que Barraña, a parte de tratarse de un terreno con césped artificial. No solo supondrá una dificultad añadida para los jugadores, sino también para los espectadores, ya que cuenta con menos gradas, y por lo tanto, muchos de los aficionados no podrán sentarse, ya que desde el Boiro descartan recortar aforo.