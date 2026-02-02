Un doblete de Lucky da alas a un Villalonga que golea al Lemos en casa

Michael defiende un balón ante Fito Perale Gonzalo Salgado

El Villalonga FC se dio un baño de confianza en casa tras vencer por 3-1 al Club Lemos. Durante los primeros instantes del partido, ambos equipos trataron de imponer su juego, pero fueron los celestes quienes consiguieron dar el primer golpe a los pocos minutos del inicio del partido.

Después de que Pardo saliese lesionado, los locales reaccionaron con una jugada en la que Seijas acaba anotando en propia tras una mala defensa. La ocasión más clara de los visitantes la firmó Roger, después de que Iker pusiese el balón para Seijas, que filtró en el área para el siete, pero el disparo de este se fue directo a las manos de Rodri Iglesias. Cereijo volvía a ponérsela a Roger para que se colase en área sin éxito.

Michael defiende un balón ante Fito Gonzalo Salgado

Un remate de cabeza de Bugallo estuvo muy cerca de ser el 2-0 en San Pedro, seguido de una acción en la que Capelo recibe un balón largo al que no alcanza a llegar para quedarse mano a mano con Losada. Fito trataba de armar el contragolpe por la banda, pero los de Lázaro ganaban bien las espaldas para frenar su velocidad en banda.

Segunda parte

Al inicio de la segunda mitad, los visitantes se impulsaron en busca del empate. Youness circuló con el balón en el área buscando engañar a Rodri Iglesias, pero finalmente Álex Álvarez acabó mandando la pelota fuera y la acción acabó en saque de puerta para los locales.

Poco a poco, los visitantes iban logrando una mayor presencia en área. Barbosa disparó desde fuera del área y el balón tocó el larguero, en la que fue la mayor oportunidad de los celestes para poner el 2-0.

En la jugada inmediata, los visitantes provocaron el córner, y fue ahí cuando Álex Álvarez remató de cabeza para empatar el encuentro. Lucky encontró fortuna al poco de salir para poner el 2-1.

En los últimos minutos, los celestes conseguían romper con facilidad las líneas defensivas del Lemos. Así, en un rechace, Lucky enganchó el esférico para disparar y poner el 3-1 en San Pedro