Diario de Arousa

Deportes

El Tyde apisona por la vía rápida al Umia, que se complica la permanencia

Los de Lino perdieron por 5-1 ante un rival directo

María Caldas
02/02/2026 06:00
Umia y Vilalonga tendrán que hacer frente este sábado a una nueva ronda de Copa
Imagen del encuentro entre el Umia y el Villalonga
Monica Ferreiros
El Umia CF no levanta cabeza. Los de Lino González necesitaban reencontrarse con la victoria en su visita al recién ascendido Tyde FC, en un partido en el que los locales sacaron la manita con un gol en propia de Esteban incluido. 

Los de Barrantes regresan a casa con un doloroso 5-1 a sus espaldas que complica, y mucho, que puedan salir de los puestos de descenso, ya que se encuentran últimos clasificados con 10 puntos, mientras que el primer puesto fuera de la zona marcada en roja lo ocupa el Choco con 23, por lo que los de Barrantes están 13 puntos por debajo de la salvación.

En Tui, los locales sentenciaron por la vía rápida, anotando cuatro goles en la primera mitad. El temprano gol de Fabián a los dos minutos del inicio del enfrentamiento condicionó el resto del partido. 

Álex Tomé encontró fortuna pasados los 20 minutos, y Anxo Ramilo aumentó la distancia en el marcador al ecuador del primer tiempo. Con el descanso llamando a la puerta, Samu Fernández puso el 4-0.

Tras el descanso, Lino González realizó cambios en busca de darle la vuelta al partido, pero un gol de Esteban en propia a los diez minutos puso la guinda a la debacle de los de Barrantes. Álex Guillán se encargó de anotar el único gol del partido para un Umia herido y cada vez más cerca de consumar el descenso.

