El CJ Cambados vuelve a ofrecer su competitiva versión a domicilio

Estradense y Cambados volvieron a empatar, como en la primera vuelta Gonzalo Salgado

El CJ Cambados volvió a mostrar su cara más competitiva a domicilio al empatar en el campo del Estradense en un partido de muchos duelos y segundos balones, en el que el árbitro mostró muchas tarjetas. El valioso punto de los de Pénjamo queda ensombrecido por la victoria del Noia en casa, que provoca que la ventaja sobre el descenso de los amarillos se reduzca ahora a un sólo punto Los visitantes plantaron cara al vigente subcampeón.

El partido empezó con un centro de Padín, que acabaría expulsado en el 93, atrapado por Conde. Y no tardó el Cambados en acertar en un despeje de Alberto Lago que le cayó a Noel, quien filtró el pase al espacio para que Diego Iglesias hiciese el 0-1 en el mano a mano ante Isra. Fue a los seis minutos.

El Estradense generó a través de las diagonales de Porrúa, pero el Cambados también estuvo cerca del 0-2 en otra acción de Diego Iglesias a la que respondió Isra. El Estradense tenía dificultades para iniciar en corto y progresar ante la buena presión visitante. El Cambados volvió a tener otra por medio de Noel, pero llegó por detrás Landeira para evitar el mano a mano con Isra.

En la segunda parte los locales ya buscaron meter el balón en la última línea y ganar segunda acciones para finalizar con centros al área. Tuvieron dos situaciones para empatar por mediación de Mella y Raúl. Los locales empezaron a generar su peligro en acciones de saque de banda y faltas laterales, en las que cargaban el área. Fue así como encontraron el 1-1, mediada la segunda parte, tras un despeje y un segundo balón que quedó muerto, metiendo la puntera Pedrosa para batir a Conde.

El Estradense apretó e hizo sufrir al Cambados, ya que acumulaban mucha gente en área, pero sus remates se fueron fuera. La última del partido fue visitante, en un balón que quedó muerto en la frontal y lo recogió Nico para plantarse en el mano a mano con Isra, pero su disparo se fue fuera, perdonando el 1-2.