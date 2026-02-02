Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Cidade de Ribeira vuelve a la senda de los triunfos

El Puebla FC sufrió otra dura goleada, esta vez por 5-1 ante la SD Dubra

María Caldas
02/02/2026 11:02
Jugadores y cuerpo técnico celebran la victoria
El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel consiguió sumar una importante victoria en casa ante el imponente Betanzos CF, que llegaba a A Fieiteira en posiciones de play-off. 

Un gol de Felipe a los 36 minutos del inicio del partido otorgó tres puntos de oro a los ribeirenses, que impulsan a los de Manuel Ángel a la décima posición de la tabla clasificatoria con 24 puntos, empatados con el Puebla FC, que ocupa la novena plaza. 

Los ribeirenses llevaban dos jornadas seguidas sin conocer la victoria, pero el gran trabajo defensivo realizado ante el Betanzos permitió que volvieran a sumar de tres.

El Puebla sufre otra goleada

El Puebla FC volvió a consumar otra derrota por goleada. Si la pasada jornada los de Chofri caían en casa por 1-4, en esta ocasión su visita al SD Dubra se saldó con un 5-1. 

A pesar de que cerraron el primer tiempo con un empate a uno en el marcador, en la segunda parte todo dio la vuelta para los de Chofri. Juan García estrenó el electrónico para los visitantes, pero Martín puso el 1-1 antes del descanso. 

En la segunda mitad, un penalti que materializó César abrió la lata para los locales. Un Martín en estado de gracia firmó un triplete que dejaba el 4-1, pero en el 83, Marcos Antelo dio el golpe final.

