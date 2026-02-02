Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El CD Ribadumia golea al Unión Dena y sube la puja por el ascenso directo

Los de Fran Blanco vencieron en A Senra por 6-0, y el Marín CF se mantiene segundo tras ganar por 3-0 en casa al Caldas

María Caldas
02/02/2026 20:00
El once titular del Ribadumia ante el Unión Dena
El once titular del Ribadumia ante el Unión Dena
Cedida
El CD Ribadumia mantiene firme su apuesta por el ascenso directo. En medio de la bonita batalla ante el Marín CF, los de Fran Blanco se afianzan en el primer puesto de la clasificación con 51 puntos tras golear por 6-0 al Unión Dena. El Marín, por su parte, también hizo los deberes al vencer por 3-0 al Caldas CF, pero se mantienen segundos con 50 puntos.

Lucas García abrió la lata a los 15 minutos del inicio del partido, y un gol de Cristian puso el 2-0 al descanso. Nada más iniciar la segunda mitad comenzó la fiesta de goles en A Senra, y es que Cristian firmó su doblete para que Eloy abultase más el marcador con el 4-0, y Sidibe hiriese con el 5-0. 

En el último minuto de tiempo reglamentario, Nico Fariña materializó un penalti que supuso el definitivo 6-0 que deja al Ribadumia con 50 goles a su favor, al igual que el Marín, y solo 11 en contra, siendo el equipo menos goleado del grupo cinco. Además, los de Fran Blanco llevan solo una derrota hasta ahora.

El CD Unión se mantiene en la tercera plaza con 48 puntos, dos por debajo de Marín, tras vencer por 3-2 al Atlético Cuntis, en un partido en el que Isma Cer queiras aumentó su ya extensa racha goleadora. 

El Cordeiro sumó una nueva victoria por 1-0 ante el Marcón Atlético para seguir en la cuarta plaza con 38 puntos, consiguiendo pleno de victorias en las últimas cinco jornadas, siendo el único equipo del grupo que lo consigue.

Distinta suerte corrieron Abanqueiro y SD Amanecer, que perdieron sendos partidos. Por un lado, el Abanqueiro perdió por 0-3 en el derbi ante el San Martín, que venció con un doblete de Tymo y un tanto de Hugo Abalo.

Por otro lado, el Amanecer perdió por 1-4 ante el Flavia padronés, al que recibió en O Grove, y se queda a dos puntos de salir de puestos de descenso.

