El Portonovo alarga su extraordinaria racha al ganar en Oira al Cented

Los jugadores celebran la victoria cedida

El Portonovo SD consiguió tres puntos de oro en su visita al Cented Academy gracias a un gol de Adri García en los últimos cinco minutos de partido. Los de Minso hicieron un partido muy serio ante un rival que complicó mucho las cosas, especialmente en la velocidad por las bandas.

Durante los primeros minutos el Municipal de Oira vivió un auténtico intercambio de golpes. Un disparo de Keko estuvo muy cerca de estrenar el electrónico, pero se desvió por poco. Por los locales, Izan se encargaba de marcar a los centrales portonoveses.

Keko cortó una jugada que sirvió para filtrar balón a Lezcano, pero el pase le quedó largo. El Cented optaba por Giraldi en punta de ataque, que asociado con Izan buscaban montar el contragolpe perfecto, pero la defensa visitante estaría muy atenta a las vigilancias.

Quién te ha visto y quién te ve: el resurgir del Portonovo Más información

Jesús Barbeito recibió desde la frontal un pase muy bien encaminado, pero la defensa despejó. La ocasión más clara de los de Minso llegó tras un balón filtrado de Eloy a Lezcano, que engaña al portero local y, a puerta vacía, el central del Cented le gana la espalda y termina mandando el balón fuera.

Los locales reaccionaron con una galopante carrera de Izan por la banda, que corta Diego Abal. La última acción de peligro de la primera mitad la firmó Edu Otero, en un mano a mano con Diego Dadín que el visitante termina atajando.

Segunda parte

Tras el descanso, los locales consiguieron tener más presencia en área debido a los pequeños desajustes defensivos del Portonovo, algo que permitió que dominasen más con balón. Giraldi avisaba a los visitantes por la frontal del área, mientras Lezcano estuvo cerca de poner el primero con otro disparo frontal que se fue desviado.

Así, tras mucha insistencia en el balón parado, Adri García consiguió estrenar el marcador en los últimos cinco minutos de partido, poniendo el 0-1 a favor de los de Minso.

Una mano mágica de Diego Dadín, que frenó un disparo del 2 que iba directo a la red, impidió que los locales consiguiesen el empate. Con este resultado, los de Minso se acercan a los puestos de play-off, quedándose en la sexta plaza con 34 puntos, los mismos que el Lemos, que es quinto.