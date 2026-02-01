Un tempranero gol condena a un Atlético Villalonga en serios apuros

El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro MONICA VILA

El Atlético Villalonga consumó una nueva derrota en casa por 1-3 ante el Athletic Club B, vigente líder de la clasificación con 40 puntos. Un temprano gol de Arechavala condicionó el partido en Dorrón, en el que Candela Otero firmó el único gol de las locales.

A pesar de que jugar en Dorrón, dónde se ejercitan habitualmente las sanxenxinas podía jugar a su favor, lo cierto es que las bilbaínas se impusieron con claridad desde el primer minuto. Durante el primer tiempo, las locales aguantaron el chaparrón tras el gol en el minuto tres de Arechavala.

Las de Fran Doval trataron de imponer su juego, mostrando personalidad ante el rival más duro de la categoría, pero uno fue suficiente para puntuar. Pasado el ecuador de la primera mitad, Candela Otero encontró fortuna de cara a portería para poner el empate a uno en el electrónico. Un marcador que daba alas a las locales, pero que despertó por completo a las visitantes.

Tras el descanso, las de Ander Ojanguren volvieron a sacar su diente. Así, en dos acciones casi consecutivas consiguieron cerrar el partido por la vía rápida. Cuando a penas corrían 15 minutos de la segunda mitad, Irati Martín volvía a poner por delante a las de Bilbao, desmoralizando a las locales.

Casi sin tiempo de reacción, en la jugada inmediata, el Athletic B volvió a hacerse con el balón para lograr llegar al área de Bermudo, engañándola y permitiendo que Iraia Fernández pusiera el definitivo 1-3 en Dorrón. Con este resultado, el Atlético Villalonga se queda a nueve puntos de salir de las plazas de descenso, algo que cada vez parece más imposible.