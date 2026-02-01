Mi cuenta

Luis Carro: “Sabemos a dónde vamos, va a ser un partido dificilísimo”

El entrenador del Céltiga FC cree que los números de la UD Somozas son “una auténtica locura”

María Caldas
01/02/2026 07:00
futbol tercera
Luis Carro dando instrucciones a Santi Taboada
Gonzalo Salgado
El Céltiga FC tiene hoy a las 17:00 horas una importante cita para su futuro en la tabla clasificatoria. Los de Luis Carro visitan a la UD Somozas con el objetivo de convertirse en el primer equipo que consigue derrotar a los actuales segundos clasificados en su feudo, y es que son junto con Arosa y Compostela, el equipo que todavía no conoce la derrota como local. 

Los de Luis Carro, por su parte, necesitan sumar de tres para volver a enchufarse en la pelea por las plazas nobles de Tercera RFEF, ya que actualmente se encuentran séptimos con 27 puntos, a solo uno de la quinta plaza, que ocupa el Boiro con 28 puntos.

Para el encuentro, Carro no recupera a ninguno de los lesionados, que son Dani Prada, Marcelo, Martín y Hugo. Además pierden también a Jordan, quien decidió abandonar el equipo. “Dentro de la dificultad por la climatología, la semana fue bastante buena, pero tenemos por delante un partido dificilísimo”, dice Luis Carro. 

“Es un rival que no perdió ningún partido en casa, segundo clasificado, equipo menos goleado, en ocho partidos en casa solo encajaron un gol. Eso ya da indicios de la dificultad del partido”, recalca.

Lo cierto, es que el Somozas lleva en total 12 goles en contra, de los cuales cinco se los encajó el Céltiga en la primera vuelta en el Salvador Otero. “Sus números son una auténtica locura. Sinceramente, si estamos a nuestro nivel, y a un nivel alto de exigencia creo que les podemos hacer daño, pero necesitamos tener un ritmo muy alto porque el partido lo va a requerir”, destaca Luis Carro.

Desde su último encuentro, el Somozas solo encajó siete goles más, “Tenemos que estar muchísimo mejor que, por ejemplo, la semana pasada, en el que creo que no estuvimos a nuestro nivel. Sabemos a dónde vamos, son un equipo increíble”, concluye el entrenador del combinado isleño, que confía en poder competir a un gran rival.

