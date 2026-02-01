José Tizón: "Es el mejor equipo de la categoría, pero tenemos mucho que ganar y poco que perder"

José Tizón en el banquillo de Barraña junto con sus ayudantes Gonzalo Salgado

La decimonovena jornada de la Tercera RFEF vuelve a poner a prueba a los equipos arousanos. Por un lado, el CD Boiro tendrá que visitar a un Compostela que viene de consumar su primera derrota en 18 jornadas. Los de Secho perdieron la pasada semana en su visita al CD Barco por un doloroso 2-0, mientras los de Tizón buscan dar la sorpresa en el Vero Boquete y romper la racha de deos derrotas consecutivas que vienen arrastrando.

En el papel de visitante, el CD Boiro lleva cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en los ocho encuentros disputados hasta el momento, así como nueve goles a su favor y solo cinco en contra, dejando así de manifiesto el buen estado de forma del portero Borja Rey, al igual que el buen trabajo defensivo de los de Tizón, a pesar de que con las últimas bajas se haya complicado mantener la solidez de la línea en los últimos enfrentamientos.

El Compostela, por su parte, todavía no sabe lo que es perder en casa. Los líderes, que apuntan a firmar lo antes posible la distancia necesaria para sellar el ascenso directo a Segunda RFEF, no solo no conocen la derrota en el Vero Boquete, sino que solo han empatado un partido de los ocho disputados en tierras compostelanas.

Fue en la novena jornada, ante el Barbadás, y desde entonces, el Compos solo suma victorias como equipo local. Asimismo, acumulan 19 goles a favor y solo seis en su contra, colocándose así entre los tres equipos que menos encajan de toda la categoría.

Especial atención deberá de prestar la defensa boirense a Jorge Maceira, ya que el atacante del Compostela es el máximo goleador de la categoría con diez goles, empatado con Aday, del CD Lugo B. Por parte del Boiro, el máximo goleador es Landeira, que lleva cuatro tantos anotados.

Al encuentro, Tizón llega con las bajas de Samu Araújo por sanción y de Yosi e Iván Alonso por lesión. “Vamos a visitar al mejor equipo de la categoría, tienen las mejores individualidades y muy buenos mecanismos. Manejan muchos registros”, destaca José Tizón sobre el próximo rival del CD Boiro.

“Vamos con la confianza de poder sacar algo positivo y dar la sorpresa. Tenemos que tener personalidad, sabiendo que tenemos mucho que ganar y poco que perder para recuperar las buenas sensaciones con las que acabamos el año”, destaca el entrenador boirense.

“Ellos son un equipo que domina todas las facetas del juego, tienen muchísima velocidad por banda y gente muy buena llegando al área. Además en línea defensiva tienen gente experta y con los refuerzos invernales ganaron más calidad por dentro con balón. Tendremos que estar a un nivel superlativo para intentar que ellos no estén cómodos”, concluye Tizón sobre el líder de la categoría.