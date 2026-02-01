Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El CJ Cambados arma filas para visitar al Estradense

Pénjamo tiene la baja de Tavares. "Va a ser clave tener una intensidad y concentración muy alta", dice el entrenador

María Caldas
01/02/2026 13:44
cambados
André conduce un balón durante el encuentro ante el Somozas
Mónica Ferreirós
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Club Juventud Cambados tiene que hacer frente a un gran examen en el Municipal da Estrada. Los de Pénjamo visitan hoy a las 17:00 horas a un Estradense confiado tras la victoria en Barraña la pasada jornada. Para este encuentro, el técnico cambadés no podrá contar con Tavares.

 “Nos enfrentamos a un rival que tratan de realizar ataques combinados y progresar con el balón controlado y que son muy fuertes en los duelos”, destaca Pénjamo. 

“Va a ser clave tener una intensidad y concentración muy alta. En su zona ofensiva tienen jugadores con muy buenas individualidades. Tenemos que tener una capacidad alta de trabajo tanto defensivo como ofensivo para generarles problemas”.

En el papel de visitantes, el Juventud Cambados lleva una victoria, cinco empates y dos derrotas, así como ocho goles a favor y nueve en contra. El Estradense, que se coloca en la undécima posición con 25 puntos, lleva tres victorias, tres empates y dos derrotas como local, además de nueve goles a favor y seis en contra en los ocho partidos disputados hasta el momento.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sogama

La familia Sogama crece: el 97% de los ayuntamientos gallegos están adscritos
Redacción
El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro

Un tempranero gol condena a un Atlético Villalonga en serios apuros
María Caldas
López Campos en el rodaje de la serie Lobo

López Campos visita o equipo da serie 'Lobo', que se filma en Galicia cunha das axudas da Xunta
Redacción
Furgoneta Cordeiro

Nuevo accidente en la PO-548 al salirse de la vía una furgoneta en Cordeiro y dar varias vueltas de campana
Fátima Pérez