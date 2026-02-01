El CJ Cambados arma filas para visitar al Estradense

André conduce un balón durante el encuentro ante el Somozas Mónica Ferreirós

El Club Juventud Cambados tiene que hacer frente a un gran examen en el Municipal da Estrada. Los de Pénjamo visitan hoy a las 17:00 horas a un Estradense confiado tras la victoria en Barraña la pasada jornada. Para este encuentro, el técnico cambadés no podrá contar con Tavares.

“Nos enfrentamos a un rival que tratan de realizar ataques combinados y progresar con el balón controlado y que son muy fuertes en los duelos”, destaca Pénjamo.

“Va a ser clave tener una intensidad y concentración muy alta. En su zona ofensiva tienen jugadores con muy buenas individualidades. Tenemos que tener una capacidad alta de trabajo tanto defensivo como ofensivo para generarles problemas”.

En el papel de visitantes, el Juventud Cambados lleva una victoria, cinco empates y dos derrotas, así como ocho goles a favor y nueve en contra. El Estradense, que se coloca en la undécima posición con 25 puntos, lleva tres victorias, tres empates y dos derrotas como local, además de nueve goles a favor y seis en contra en los ocho partidos disputados hasta el momento.