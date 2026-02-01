Mi cuenta

El Céltiga plantó cara al Somozas y regresó con un valioso punto

Adri niveló el tempranero gol de Leonardo. El meta Antón evitó la derrota isleña con dos “paradones” en el tramo final

Gonzalo Sánchez
01/02/2026 22:55
Arnosi trata de taponar el centro de Lucas Fanego
Arnosi trata de taponar el centro de Lucas Fanego
Emilio Cortizas
El Céltiga sumó un punto en el difícil campo del Somozas al empatar 1-1 en un partido en el que el equipo de Luis Carro dio la cara pese a encajar muy pronto y tuvo en el portero Antón a su salvador en el tramo final. Los locales se adelantaron en un balón largo y diagonal por banda derecha a los dos minutos, con pase atrás al borde del área que mejoró Iñaki Leonardo con un gran disparo al primer toque. Un golazo para abrir boca en el campo donde el Somozas no había perdido y sólo había encajado un único gol. 

Pero el Céltiga no se descompuso tras este mazazo, jugó de tú a tú a los de Stili. Ayudó en sus prestaciones el encontrarse con el gol del empate en una buena presión de Adri Rodríguez sobre el meta local Iago, que temporizó demasiado y cuando quiso golpear en largo el balón dio en el cuerpo del delantero y se fue al fondo de la red. Fue en el minuto 9.

 

Julio en acción durante el partido en el Candocia
Julio en acción durante el partido en el Candocia
Emilio Cortizas

Los visitantes estuvieron cómodos hasta el descanso, manejando el balón por zonas interiores antes de llevarlo a banda para profundizar por fuera, aunque sin la continuidad deseada por el buen ritmo defensivo del tercer clasificado. Una diagonal de Anxo con lanzamiento a pierna cambiada y un centro de Sobrido rematado de cabeza por Adri fueron las mejores ocasiones isleñas en un primer período en el que pisaron bastante área local. 

En la segunda parte el Somozas ya dificultó la salida de balón del Céltiga, obligándole a jugar más en largo. El partido ya fue más un correcalles, con más situaciones de área que ocasiones por parte del Céltiga. Los visitantes perdieron a Adri por molestias físicas. Y el Somozas apretó en el último tramo, sobre todo con acciones de balón parado y centros desde banda. 

Los locales tuvieron varias situaciones claras para el 2-1, en varios balones que se pasearon por el área sin rematador y en dos acciones a las que respondió el portero Antón con extraordinarias intervenciones ante Juan Cambón. La segunda de ellas en el minuto 90 al sacar una mano salvadora en un remate a bocajarro de volea del delantero local.

Ficha técnica:

Somozas: Iago, Kike Vidal, Óscar Varela, Álex Cabarcos (Asier, min. 70), Iñaki Leonardo (José Pérez, min. 84), Juan Cambón, Joel López, Aldán, Lucas Fanego (Bruno Bellas, min. 70), Iván Guerrero y Javi Sanmartín, min.72). 
Céltiga: Antón, Santi Figueroa, Arnosi, Rubi Casás, Álex Rodríguez, Óscar, Julio Rey, Anxo (Giráldez, min. 72), Marcos Blanco, Sobrido (Pedro Delgado, min. 81) y Adri Rodríguez (Nico, min. 72). 
Goles: 1-0 Iñaki Leonardo (min. 2); 1-1 Adri Rodríguez (min. 9).
Árbitro: Fernández Otero. Amarilla para los locales Juan Cambón y Kike Vidal y para los visitantes Arnosi y Rubi Casás.

Luis Carro: "Hay que darle valor al punto"

”La sensación es que nos faltaron piernas en la segunda parte para poder matarlos. Ellos tuvieron dos muy clara al final, pero Antón hizo dos paradas muy buenas. Hay que darle valor a este punto contra un rival que es difícil de defender y tiene un ritmo de juego muy alto, sobre todo en defensa”.

Luis Carro da instrucciones durante el partido
Luis Carro da instrucciones durante un partido
Gonzalo Salgado
