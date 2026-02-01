Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

El Boiro frena al Compos con un gol en el descuento que sabe a victoria

Los de Tizón empataron a dos con un tanto de Insua en el 94 que levantó al Vero Boquete

María Caldas
01/02/2026 21:51
boiro
El Boiro sigue en puestos de play-off tras el empate en Santiago
Nacho Castaño
Lo prometieron y lo cumplieron. El CD Boiro sorprendió con su alto nivel competitivo en el Vero Boquete ante un Compostela que vio cómo los de Tizón cosechaban un memorable empate a dos en el tiempo de descuento. Los goles de Prol e Insua llevan un punto para Barraña que sabe a más que un empate. Con este resultado, el Boiro mantiene la quinta plaza con 29 puntos, por lo que sigue en play-off.

Desde el inicio, el partido estuvo condicionado por las fuertes lluvias, y es que si ya los boirenses tenían todo un reto por delante, las condiciones climatológicas aumentaron la dificultad. Aún así, durante el primer tiempo, el Boiro consiguió tener más el balón, controlando especialmente en la sala de máquinas. 

Pero el Compostela no perdonó, y en su primera ocasión, batieron a Borja Rey. Armental centró el esférico ganándole la espalda a la defensa boirense, para que Antón Guisande se ajustase a la línea y pusiera el 1-0 en el marcador.

boiro
Mario Prol disputa un balón
Nacho Castaño

Lejos de amedrentarse, los de Tizón se mantuvieron fieles a su idea inicial. Un equipo atrevido con balón, sin miedo a una reacción de los líderes al tener una línea defensiva sólida con cinco jugadores. Así, Mario Prol encontró fortuna, y en un disparo desde la media luna del área, batió a Álex Cobo para poner el duelo en tablas al descanso.

En la segunda mitad el Boiro quería más, pero Armental volvía a poner un centro para que, en esta ocasión, Parapar rematara sin mayor problema, y es que los visitantes desajustaron sus líneas defensivas. Con el 2-1 en el marcador, los de Secho optaron por un juego más defensivo, sin grandes aspiraciones sobre el área de Borja Rey. Una situación que los de Tizón supieron aprovechar, a pesar de que pasar de la línea de tres cuartos suponía un esfuerzo.

boiro
Enjamio trata de recuperar un balón en medio de la lluvia
Nacho Castaño

El Boiro buscaba el impulso definitivo a los pies de Insua, que avisó en área antes de llegar al descuento, pero un gran Álex Cobo salvó la papeleta, pero en el descuento Insua no falló y remató un centro para poner el empate a dos definitivo en el electrónico.

Ficha Técnica

Compostela: Álex Cobo; Valín (Diego Rodríguez, min.69), Crespo, Damián, Diego Uzal, Rosón (Unai, min.69), Goris (Cañizares, min.76), Armental (Samu, min.76), Antón Guisande, Maceira, Parapar (Aarón Martínez, min.87). 

Boiro: Borja Rey; Mario Romero (Bruno, min.80), Facu, Casais (Yago García, min.71), Prol (Juanma, min.80), Enjamio, Ozores (Insua, min.71), Iago Martínez, Landeira (Adri Castro, min.61), Arán, Zambrana. 

Goles: 1-0 Antón Guisande (min.1), 1-1 Prol (min.36), 2-1 Parapar (min.58), 2-2 Insua (min.94). 

Árbitro: Iñarrea García.

