Diario de Arousa

Deportes

El Villalonga, que recibe al Lemos, se refuerza con el delantero Álex Carramal

El Portonovo, al completo, para la visita a Oira, mientras el Umia juega una final en Tui

Gonzalo Sánchez
31/01/2026 08:15
El Villalonga aún espera engancharse a la lucha por el ascenso
El Villalonga aún espera engancharse a la lucha por el ascenso
Gonzalo Salgado
El Villalonga se refuerza con el delantero Álex Carramal, de 24 años y que llega procedente del Campolameiro, donde jugó las útimas temporadas y ha marcado 9 goles en lo que va de la actual. “É unha aposta do clube por un xogador novo, que chega con ilusión e ambición”, explica el técnico Lázaro, que con este refuerzo busca verticalidad ofensiva, velocidad y gol, además de trabajo sin balón.

 El equipo celeste (11º con 24 puntos) recibe mañana en San Pedro al Lemos (4º con 34 puntos) a las 17 horas en San Pedro. En los monfortinos actúa el máximo goleador de la categoría, el ex del Vilalbés Rodolfo Periale “Fito”, que lleva 17 tantos. Lázaro no puede contar por sanción con Teiko ni Iago Portas, además están lesionados Álex Barbeito y Héctor, mientras que Romay y Pacheco son dudas. “É un rival que ten moi bos xogadores”, destaca Lázaro. “É un equipo preparado para ter balón, con moita calidade y con un dianteiro diferencial”. Pese a ello, el Villalonga confía en sus armas para sacar el partido adelante con el apoyo de su afición para engancharse a la zona media alta, “onde queremos estar”.

Cented vs Portonovo

Por su parte, el Portonovo se desplaza a Ourense para medirse mañana en el campo de Oira al Cented Academy a las 16.30 horas. Minso Vidal cuenta con toda la plantilla disponible.

 “El Cented es un equipo irregular en cuanto a resultados pero tiene buenos jugadores. Va a ser un partido exigente porque tienen una forma de jugar muy compleja; intentan dominar pero luego atacan rápido y acumulan mucha gente en el área; a nivel defensivo son agresivos y aprietan alto”. 

Los ourensanos están en mital de la tabla con 7 puntos menos que los arlequinados, que aspiran a alargar su extraordinaria dinámica. 

El Umia espera un lodazal en Tui

El Umia se desplaza a Tui para medirse al Tyde en un duelo entre rivales directos por la permencia. El partido se juega a las 16.45 horas en el campo Álvarez Durán 1 de hierba natural. Los visitantes siguen con las bajas de Fernando y Raúl. “Necesitamos sumar de tres”, reconoce Lino González, que lamenta la última oportunidad perdida en casa. “El campo es grande y va a estar mal”, por lo que la exigencia física marcará el partido sobre el lodazal. “Da igual el campo y el rival, nosotros ahora mismo necesitamos ganar”. 

