El Sigaltec CLB cede en casa ante el Oviedo

Óscar Castaño intenta un tiro a canasta Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB consumó una dura derrota por 65-87 en el Sara Gómez ante el Universidad de Oviedo. Los de Luis Gabín vivieron su cuarta derrota en Vilagarcía de Arousa en un partido en el que fueron de más a menos, y en el que la actuación del visitante Marcos Bartolome, que acabó el partido anotando 22 puntos, fue clave para el resultado final. Así, hasta ahora el Sigaltec acumula un balance de cinco victorias y cuatro derrotas como equipo local.

Durante el primer cuarto del partido los visitantes se pusieron cuatro puntos por delante, pero la rápida reacción de los de Gabín hizo que el electrónico diese la vuelta. Por parte del Oviedo, Zorrozua destacó ya en los primeros minutos, finalizando el primer cuarto con diez puntos anotados, mientras que los locales se encomendaban a las buenas acciones de Óscar Castaño y el acierto de Jorge Rodríguez ante la ausencia de un lesionado Pablo Fernández.

Las gradas del Sara Gómez animaron hasta el último momento Gonzalo Salgado

A pesar de que los visitantes llegaban con poca rotación, no pareció ser un problema sobre el parqué del Sara Gómez. El Oviedo se mostraba certero en el tiro exterior, algo que los locales buscaban contrarrestar con el rebote.

La certeza de Miguel Gil en el tiro de tres dio alas al Sigaltec para adelantarse en el primer cuarto del partido, en el que se hicieron dueños del rebote para sellar un electrónico de 27-23 que les otorgaba cuatro puntos de ventaja sobre el rival durante los primeros diez minutos del enfrentamiento en un Sara Gómez que se dejó la voz animando a los locales.

Ya en el segundo cuarto los papeles se tornaron. Los visitantes comenzaron a apisonar a los de Gabín con Marcos Bartolome y Raúl Juan como referencias en ataque. Los visitantes plantearon un partido muy intenso con un ritmo físico elevado.

Luis Gabín da órdenes durante un tiempo muerto Gonzalo Salgado

Los locales buscaron ralentizar el partido para poder competir mejor, pero el Oviedo no perdonaría y, encajando varios triples consecutivos, junto con algunas situaciones de canasta a mayores, tomarían ventaja en el electrónico. “Nos habían advertido de su estado actual, pero aquí el Oviedo demostró ser el equipo más intenso del grupo sin duda”, explica Luis Gabín.

Los fallos defensivos de los vilagarcianos también pasaron factura, regalando un tiro libre adicional hizo que recuperaran la diferencia de puntos con mucha rapidez. El acierto de los visitantes no cesó, y las malas decisiones de los de Gabín empujaron a que el marcador se cerrase al descanso con un 41-49.

“Nos fuimos al descanso con demasiados puntos encajados. Ahí ellos se nos escaparon, creo que nos faltó esa solidez defensiva para por lo menos haber aprovechado un rato más esa ventaja inicial del primer cuarto”, lamenta Luis Gabín.

Últimos cuartos

Tras el descanso, el Universidad de Oviedo volvió a plantear un partido de intensidad alta. Luis Gabín probó con una zona para que los visitantes no atacaran tan fluido, pero tampoco dio resultado y consiguieron ponerse por delante de nuevo.

Los visitantes tuvieron un gran acierto en el tiro exterior en momentos clave del partido, y además, cerraron las vías que habían encontrado los locales en el primer cuarto para tener presencia en la pintura. La rotación del Sigaltec CLB bajó mucho y no pudieron pasar de un 11-17 en el tercer cuarto. Ya en los últimos minutos del partido la dinámica continuó siendo la misma.

El Sigaltec no pudo aprovechar la ventaja inicial Gonzalo Salgado

La diferencia en el marcador se fue abriendo cada vez más, y Marcos Bartolome dominaba a su antojo en la zona rival, convirtiéndose en el jugador más destacado del enfrentamiento en el Sara Gómez.

“No hubo un gran parcial que nos sacara del partido, pero poco a poco la diferencia se fue abriendo y no pudimos pasar de los 25 puntos en la segunda mitad”, lamenta Luis Gabín. Finalmente, el Sigaltec cerró el último cuarto con un 13-21 que sentenció el marcador final en el Sara Gómez.