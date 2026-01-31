Mi cuenta

Diario de Arousa

El Sigaltec CLB cede en casa ante el Oviedo

Los de Luis Gabín cosecharon una dolorosa derrota por 65-87 ante un rival intratable. “Nos faltó esa solidez defensiva”, lamenta el entrenador vilagarciano

María Caldas
31/01/2026 22:00
Sigaltec
Óscar Castaño intenta un tiro a canasta
Gonzalo Salgado
El Sigaltec CLB consumó una dura derrota por 65-87 en el Sara Gómez ante el Universidad de Oviedo. Los de Luis Gabín vivieron su cuarta derrota en Vilagarcía de Arousa en un partido en el que fueron de más a menos, y en el que la actuación del visitante Marcos Bartolome, que acabó el partido anotando 22 puntos, fue clave para el resultado final. Así, hasta ahora el Sigaltec acumula un balance de cinco victorias y cuatro derrotas como equipo local. 

Durante el primer cuarto del partido los visitantes se pusieron cuatro puntos por delante, pero la rápida reacción de los de Gabín hizo que el electrónico diese la vuelta. Por parte del Oviedo, Zorrozua destacó ya en los primeros minutos, finalizando el primer cuarto con diez puntos anotados, mientras que los locales se encomendaban a las buenas acciones de Óscar Castaño y el acierto de Jorge Rodríguez ante la ausencia de un lesionado Pablo Fernández. 

sigaltec
Las gradas del Sara Gómez animaron hasta el último momento
Gonzalo Salgado

A pesar de que los visitantes llegaban con poca rotación, no pareció ser un problema sobre el parqué del Sara Gómez. El Oviedo se mostraba certero en el tiro exterior, algo que los locales buscaban contrarrestar con el rebote. 

La certeza de Miguel Gil en el tiro de tres dio alas al Sigaltec para adelantarse en el primer cuarto del partido, en el que se hicieron dueños del rebote para sellar un electrónico de 27-23 que les otorgaba cuatro puntos de ventaja sobre el rival durante los primeros diez minutos del enfrentamiento en un Sara Gómez que se dejó la voz animando a los locales.

Ya en el segundo cuarto los papeles se tornaron. Los visitantes comenzaron a apisonar a los de Gabín con Marcos Bartolome y Raúl Juan como referencias en ataque. Los visitantes plantearon un partido muy intenso con un ritmo físico elevado. 

sigaltec
Luis Gabín da órdenes durante un tiempo muerto
Gonzalo Salgado

Los locales buscaron ralentizar el partido para poder competir mejor, pero el Oviedo no perdonaría y, encajando varios triples consecutivos, junto con algunas situaciones de canasta a mayores, tomarían ventaja en el electrónico. “Nos habían advertido de su estado actual, pero aquí el Oviedo demostró ser el equipo más intenso del grupo sin duda”, explica Luis Gabín.

Los fallos defensivos de los vilagarcianos también pasaron factura, regalando un tiro libre adicional hizo que recuperaran la diferencia de puntos con mucha rapidez. El acierto de los visitantes no cesó, y las malas decisiones de los de Gabín empujaron a que el marcador se cerrase al descanso con un 41-49. 

“Nos fuimos al descanso con demasiados puntos encajados. Ahí ellos se nos escaparon, creo que nos faltó esa solidez defensiva para por lo menos haber aprovechado un rato más esa ventaja inicial del primer cuarto”, lamenta Luis Gabín.

Últimos cuartos

Tras el descanso, el Universidad de Oviedo volvió a plantear un partido de intensidad alta. Luis Gabín probó con una zona para que los visitantes no atacaran tan fluido, pero tampoco dio resultado y consiguieron ponerse por delante de nuevo.

Los visitantes tuvieron un gran acierto en el tiro exterior en momentos clave del partido, y además, cerraron las vías que habían encontrado los locales en el primer cuarto para tener presencia en la pintura. La rotación del Sigaltec CLB bajó mucho y no pudieron pasar de un 11-17 en el tercer cuarto. Ya en los últimos minutos del partido la dinámica continuó siendo la misma. 

sigaltec
El Sigaltec no pudo aprovechar la ventaja inicial
Gonzalo Salgado

La diferencia en el marcador se fue abriendo cada vez más, y Marcos Bartolome dominaba a su antojo en la zona rival, convirtiéndose en el jugador más destacado del enfrentamiento en el Sara Gómez. 

“No hubo un gran parcial que nos sacara del partido, pero poco a poco la diferencia se fue abriendo y no pudimos pasar de los 25 puntos en la segunda mitad”, lamenta Luis Gabín. Finalmente, el Sigaltec cerró el último cuarto con un 13-21 que sentenció el marcador final en el Sara Gómez.

Ficha técnica

Sigaltec CLB: Óscar Castaño (10), Jorge Rodríguez (19), Borja López, Miguel Gil (9), Kovac (9) - quinteto inicial- Raúl Santorum (5), Pedro Sabugueiro (3), Carlos Caamaño, Rey (4), Aarón Monteagudo (4), Porrys (2). 

Universidad Oviedo: Fernando Suárez (7), Marcos Bartolome (22), Zorrozua (15), Raúl Fernández (12), Quiros (3) -quinteto inicial- Álex Gómez (10), Jorge Pérez (3), Cuetos (5), Diarra (10). 

Parciales: 27-23/ 14-26/ 11-17/ 13-21 

Árbitro: Esteban Domínguez y Erguin Nikita. Señalaron 20 faltas a los locales y 15 a los visitantes. Sin jugadores expulsados en el partido correspondiente a la jornada número 16 del grupo AB de la Tercera FEB.

