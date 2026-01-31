El Mariscos Antón Cortegada paga caro la falta de efectivos

Manu Santos da instrucciones durante un partido Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada no vivió su mejor tarde en su visita al Mataró, a dónde acudía con tan solo ocho jugadoras. Las de Manu Santos cayeron por un duro 74-55 en un encuentro en el que no fueron capaces de superar el juego interior de las locales, muy certeras en el rebote defensivo y concediendo muy pocas oportunidades a las vilagarcianas sobre la pintura.

A pesar de que con la entrada de Damaris Rodríguez las visitantes lograron recortar distancias en el electrónico, terminaron perdiendo por 19 puntos de diferencia, luego de conceder demasiadas faltas que otorgaron tiros libres a las catalanas.

Ya al inicio del partido, las locales comenzaron imponiendo su juego, y es que la defensa visitante no era capaz de marcar y controlar el movimiento de las de Sergi Curto, a las que el superlativo nivel de Navarro, que terminó el encuentro anotando 15 puntos, empujó hacia la victoria en casa.

Asimismo, Navarro se encargaba del rebote ofensivo, en el que las vilagarcianas tampoco estuvieron acertadas. Poco a poco, las de Manu Santos se fueron enchufando en el partido, consiguiendo cerrar el primer cuarto con un 12-13 a su favor. La reacción de las catalanas no tardó en llegar.

Así, al inicio del segundo cuarto, Vilafranca avisaba del peligro en la zona visitantes. Fieles a su juego, las de Curto volvían a coger ventaja en el electrónico. Superando totalmente a las de Manu Santos, pusieron el 28-13 en el segundo cuarto para marcar un electrónico de 40-26 al descanso.

Segunda parte

Tras el descanso, las jugadoras de Mataró salieron de nuevo en su mejor versión. Un triple de Gara Jorge parecía enchufar al Cortegada, pero el juego exterior de las catalanas comenzaría a dar sus frutos. Las locales defendían con solidez a Ezumah, en la posición de pívot, para adueñarse del rebote defensivo.

Lo cierto, es que Mataró conseguía llevar a cabo jugadas muy ensayadas sobre la pintura. Loureiro encestaba un triple deszde la frontar para recortar a 12 la desventaja (51-34), pero de nuevo, Vilafranca volvía a encontrar espacios en zona y ponía a las locales 21 arriba con un 55-34.

Con la entrada de Damaris Rodríguez la sangría que estaban sufriendo las visitantes cesó un poco, por lo que las locales comenzaron a plantear una defensa zonal. En una jugada de asociación entre Damaris e Iversen, la danesa anotó un triple que ponía el 57-43, pero Carla reaccionaba en ataque y a falta de segundos para el último cuarto sellaba un electrónico de 59-46.

Ya en los últimos diez minutos, las vilagarcianas trataron de firmar una camaleónica remontada. Iversen se asociaba con Marta para sumar de dos, mientras las locales buscaban bloquear sus movimientos. Así, lograron recortar la desventaja a solo siete puntos, consiguiendo que las de Curto tuviesen pocos balones interiores.

Loureiro dejaba una magistral actuación en el rebote defensivo, pero la falta de agilidad en la última toma de decisión perjudicaba al Cortegada. Con una contra de Navarro, el Mataró volvía a tomar ventaja de 11. En un robo de balón en pleno pase a Gara Jorge, las catalanas pusieron el 67-54 que desmoralizó a las arousanas, ansiosas y cometiendo errores defensivos. Las locales se mostraban muy certeras en el rebote defensivo, con Cerván cortando jugadas de peligro para lograr la victoria definitiva en Mataró.