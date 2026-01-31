El Cortegada retoma la liga en Mataró en su tercer partido seguido a domicilio

El equipo de Santos juega por tercera vez seguida a domicilio Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada retoma la Liga Femenina 2 con el partido que le enfrenta esta tarde en Mataró (16.15 horas) al Talenom Boet, que es décimo con un balance de 5 victorias y 10 derrotas. Las vilagarcianas, al no jugar el pasado fin de semana, han caído a la sexta plaza, pero están empatadas a triunfos con el cuarto clasificado, Romakuruma Mataró.

En la primera vuelta el equipo de Manu Santos superó con claridad a las catalanas (81-58), volver a hacerlo esta tarde en el Municipal Eusebu Millán será un desafío, dadas las complicaciones que conllevan los duelos a domicilio. El equipo se desplaza con sólo 8 jugadoras disponibles, una vez recuperada Marta Sanmartín, no así María Angulo. Vuelan a las 10 horas desde Vigo. Al llegar a Barcelona almorzarán y se irán al partido, para regresar por la noche en un vuelo vía Santiago. Viajar, comer y jugar.

En estas dos semanas el equipo ha tenido problemas para entrenar con continuidad en el Sara Gómez, debido al cierre de las instalaciones municipales por las diferentes alertas meteorológica (tanto el lunes como ayer viernes esta misma semana). “Los días que pudimos entrenar, los hicimos muy bien. Al recuperar número de jugadoras podemos apretar más y recuperar nuestro ritmo y subir la intensidad”, explica el técnico Manu Santos, que destaca del Boet “su amenaza exterior”. Puesto que las catalanas son uno de los mejores equipos de la liga en tiro de tres. “Tienen hasta cinco jugadoras que amenazan en el tiro exterior. Destacan Jana Jiménez (25 triples), Carla Pérez (21) o Anna Gamarra, Ariadna Magrina y Miriam Vilafranca (16). “Te obligan a estar pendientes de la línea exterior, algo que después genera espacios dentro”, advierte Santos.

El Mariscos Antón Cortegada no se fía de las últimas derrotas de las catalanas. “Aunque no lo parezca, es un equipo que está en un buen momento. Viene de perder en Coruña tras ir por delante y contra Barakalado también fue igualado. Me parece un buen equipo, con mucha producción exterior”, comenta Manu. “Tenemos que estar atentas y sólidas en defensa, y buscar nuestras ventajas y nuestro ritmo”.

Para el Cortegada será su tercer partido a domicilio consecutivo desde el parón navideño y el segundo de su nueva incorporación, la danesa Ellen Iversen, que en su estreno en León anotó 13 puntos.