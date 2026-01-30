El Cidade de Ribeira busca volver a la senda de la victoria en casa

El staff del Cidade de Ribeira celebra la última victoria en casa Cedida

El Cidade de Ribeira y el Puebla FC buscan reencontrarse con la victoria en la vigésima jornada liguera de Preferente Norte. Por un lado, los de Manuel Ángel, que vienen de perder por 2-1 ante la Cultural Maniños, buscan dar una alegría a sus aficionados en A Fieiteira, y es que este domingo a las 17:00 horas reciben al Betanzos CF, equipo que también arrastra una derrota de la pasada jornada por 0-1 ante el Órdenes.

En el papel de visitante, el Betanzos suma cinco victorias, dos empates y tres derrotas, así como 13 goles a favor y ocho en contra. Por su parte, el Cidade de Ribeira como local solo lleva una derrota, sumando seis victorias y tres empates, además de 23 goles a favor y 12 en contra.

Los visitantes llegan a Ribeira en posiciones de play-off, con solo dos puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, por lo que necesitan sumar de tres para poder engancharse en la zona noble de la tabla clasificatoria.

El Puebla FC, por su parte, busca borrar la dura goleada sufrida la pasada jornada por 1-4 en casa ante el Sigüeiro. Los de Chofri visitan a un SD Dubra que lleva cuatro jornadas sin conocer la derrota, encadenando dos victorias consecutivas. Los pobrenses se colocan octavos con 24 puntos, y su rival es decimotercero.