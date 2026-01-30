El Boiro se juega más que un resultado en su visita al Compos

Borja Rey ataja un balón en la visita del Boiro al Montañeros Germán Barreiros

El CD Boiro visita el domingo a las 18:00 horas el Vero Boquete. La expedición dirigida por José Tizón afronta el gran reto, apisonar al líder en su casa. Un Boiro que busca afianzarse en la zona noble ante un Compostela que todavía no sabe lo que es perder en casa.

Situaciones opuestas que dejan todo por decidir. Por un lado, los de Secho son líderes en solitario con 41 puntos, acumulando una ventaja de siete puntos sobre el segundo, la UD Somozas. El Boiro, por su parte, es quinto con 28, empatado con el Lugo B, sexto, y uno por encima del Céltiga FC, que ocupa ahora la séptima plaza de la tabla.

Un encuentro especialmente marcado en el calendario para Borja Rey, y es que el portero del CD Boiro pasó cuatro años de su carrera deportiva en las filas compostelanas, pasando una breve etapa en el Silva SD antes de firmar por el combinado boirense.

“Estamos preparados para dar la sorpresa. Pesan bastante las derrotas en casa porque fueron contra rivales directos que están peleando por los puestos de arriba”, comenta el meta santiagués. “Se vio que son equipos de mucho nivel y puedes perder, pero es buen momento para salir de casa y revertir esta dinámica”, dice.

Hasta el momento, el CD Boiro lleva solo 16 goles en contra, siendo el cuarto equipo que menos encaja de los cinco primeros clasificados del primer grupo de Tercera RFEF. En el papel de visitantes, los de José Tizón solo encajaron cinco tantos en ocho partidos, poniendo de manifiesto la solidez defensiva que viene caracterizando al equipo, a pesar de que en estos últimos encuentros en Barraña existieran fallos que condenaron al cuadro, que pelea por asentarse en la zona noble de la clasificación.

“Hay que tomarlo como un reto. Hace unas semanas todo el mundo pensaba que el Compos iba a acabar invicto la liga, y sin ir más lejos le costó mucho en Barco y acabó perdiendo”, comenta Borja Rey.

“Seguramente ellos vengan con hambre de revertir su último resultado porque no habían perdido con nadie aún, pero también vendrán con un poco de nerviosismo que es de lo que nos tenemos que aprovechar”, recalca el guardameta.

En su visita a Calabagueiros, ni el estado de gracia de Maceira sirvió para que el Compostela sumase de tres. Los de Secho cayeron por 2-0 ante el Barco en la que fue su primera derrota de la temporada, por lo que en su regreso al Vero Boquete esperan volver a alzar el vuelo hacia el ascenso directo a Segunda RFEF, algo que parecen tener más que sellado a falta de 16 partidos para el final de la temporada.

En la posición de local, el Compostela lleva seis goles en contra y nada menos que 19 a su favor, con un Maceira que guía el ataque compostelano, y al que Borja Rey tendrá que prestar especial atención.

Borja Rey en el último partido del CD Boiro Tania Martínez

“Maceira es conocido de estos últimos años en Tercera y sabemos el potencial que tiene, sobre todo ahí en área. Pero juegue quien juegue, tienen muchos jugadores que te pueden hacer daño con ese potencial goleador”, señala el portero del CD Boiro.

“Esperamos ser uno de esos equipos que les marque un gol más en casa y esperamos no encajar”, explica. En las últimas dos jornadas, el Boiro encajó cinco goles. Una situación que no es habitual en el combinado de José Tizón, y que esperan poder revertir.

“Son fallos que hasta ahora no estábamos cometiendo, sobre todo en algunas cosas más simples. Es cuestión de concentración, te fastidia pero también te da la esperanza de que son errores fáciles de conseguir, lo primordial es tener esa concentración en lo más sencillo”, dice Borja Rey. “Fuera de casa este año estamos compitiendo muy bien, no creo que vaya a ser una excepción por visitar el Vero Boquete”, recalca el santiagués.

La vuelta a casa

Para Borja Rey no será un partido más, sino que volverá a pisar la que un día fue su casa. En el año 2020 Borja Rey llegó al Compostela tras su paso por el Arenteiro, para en el 2024 fichar por el Silva SD, equipo previo a su firma por el CD Boiro. “Tengo muchísimas ganas, sobre todo por volver a un sitio dónde estuve muy bien casi cuatro años. Hay que disfrutarlo”, comenta el meta.

Borja Rey durante el partido ante el Montañeros Tania Martínez

“El Compos va a salir con mucha energía, pero sabe que se enfrenta a un Boiro que está en play-off. Tenemos que saber jugar nuestras cartas y tener calma cuando no tengamos el balón”, indica.