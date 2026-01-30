El Atlético Villalonga recibe al líder Athletic B en Dorrón

El Atlético Villalonga está cada vez más cerca del descenso Mónica Ferreirós

El Atlético Villalonga retoma este sábado la liga de Segunda RFEF con el duelo que le enfrenta a las 17 horas en el campo de O Cruceiro (Dorrón) al líder Athletic Club “B”. Un partido de máxima exigencia para el colista que ahora entrena Fran Doval y que está a 9 puntos de las plazas de permanencia cuando restan 33 por disputarse.

Las locales no tienen bajas. “La plantilla está capacitada y preparada para afrontar, con probabilidades de tener éxito, cualquier partido de la temporada”, explica su entrenador , que destaca del filial bilbaíno su capacidad atlética, “no escatiman en esfuerzos y les gustan los duelos. Si se lo permites, tienen un buen dominio del balón y son muy verticales”.

Doval cree que jugar en O Dorrón, donde realizan la mayoría de las sesiones, puede favorecer a su equipo, si bien destaca la capacidad de adaptarse a cualquier escenario.