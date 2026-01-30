A tumbar a otro gigante con la magia del Sara Gómez

El Sigaltec basa gran parte de su éxito esta temporada en la dirección y aportación en pista del base vilagarciano Óscar Castaño Mónica Ferreirós

El Sigaltec CLB recibe esta tarde al Universidad de Oviedo, tercer clasificado del grupo AB de Tercera FEB, a las 19 horas en el pabellón Sara Gómez, donde el equipo de Luis Gabín busca otra proeza para seguir allanando su camino a la permanencia.

Las dos últimas victorias ante Salamanca y Chantada han aumentado el nivel de confianza de los locales, ya sin complejos en la categoría. Su rendimiento en casa, donde han ganado 5 de sus 8 encuentros, la química con su público, que cada vez acude en mayor número al Sara Gómez, y el enorme potencial de los asturianos, que presentan un balance de 11 victorias y 4 derrotas, son ingredientes suficientes para disfrutar de otra gran tarde de basket en Vilagarcía.

El Sigaltec vuelve a afrontar esta cita con las dudas de Pablo Fernández, que ya empezó a entrenar, y de Martín Bello, cuya participación en el partido “dependerá de sus sensaciones a última hora”, explica Luis Gabín, que no pudo entrenar ayer al equipo en Vilagarcía por el cierre de las instalaciones debido a la alerta meteorológica.

En la primera vuelta los asturianos ganaron 84-69 en un partido que torció en la segunda parte. “Es de la plantillas más largas de la liga, con muchos jugadores que aportan, si un día no está acertado uno, aparece otro. Juegan a un ritmo altísimo tanto en ataque como en defensa, forzando muchas pérdidas a los rivales que tendremos que controlar. Son un equipo que tira mucho de 3 y tendremos que intentar bajar su acierto para poder estar en partido”, analiza Gabín.

En cuanto a nombres propios, destacan el pívot Djiguy Diarra (dorsal 34), que pomedia 12,5 puntos y es determinante por su capacidad para dominar el rebote (11,5 de media), y también Jorge Arias (dorsal 48), que alterna con el primer equipo en Primera FEB. “Si viene, es un jugador de nivel top de la liga”, reconoce Gabín.

Pese a todo, el Sigaltec se agarra a la magia del Sara Gómez para tratar de sorprender a los ovetenses, que han encajado tres de sus cuatro derrotas a domicilio. “Sentimos el apoyo de la gente desde el calentamiento, los chavales lo notan y se van motivando”, reconoce Gabín, que está encantado con esta reconexión de la ciudad con el equipo.

El Sigaltec está de moda en Vilagarcía y cada sábado la afluencia de público sigue creciendo. “Nosotros estamos disfrutando todo lo que podemos del ambiente que se está generando. Estos chicos llevan jugando con estas ganas y esta intensidad desde que llegaron al primer equipo, solo nos faltaba dar un pasito adelante para que la gente que no conocía a los chavales se animase a subir al pabellón y con la fase del año pasado y el ascenso se consiguió dar ese salto”, explica el entrenador. “El ambiente en el pabellón está siendo muy especial y si ya antes los chicos jugaban a tope, ahora se les nota aún con más ganas de devolverle a la gente todo el apoyo que sentimos”. Todo esto se refleja también en los resultados. Lo que ocurra en el pabellón vilagarciano va a ser determinante para seguir o no en la categoría nacional el próximo año.