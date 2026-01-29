Quién te ha visto y quién te ve: el resurgir del Portonovo

El equipo de Minso Vidal ha pasado de ser penúltimo a pelear por colarse en el play-off en los últimos dos meses de liga Gonzalo Salgado

Después de las primeras diez jornadas de liga el Portonovo era penúltimo en el grupo 2 de Preferente con sólo 7 puntos y única victoria en su casillero. Llegó a encadenar nueve jornadas sin ganar, pero en las nueve últimas sus números son completamente opuestos. Es el mejor equipo de la categoría en ese tramo de competición, al sumar 24 puntos de 27 posibles (8 victorias en 9 partidos), por lo que ha escalado hasta la séptima plaza y está a un solo punto del Antela, que ocupa puestos de play-off, y a cuatro del Pontevedra B, segundo clasificado.

Es difícil explicar las razones por las que han cambiado tanto los resultados del equipo de Minso Vidal. Cuestión de dinámicas del fútbol. Y es que el técnico ha mantenido la propuesta y el estilo de juego desde el inicio, más allá de algún ajuste en defensa. “Las sensaciones del equipo en esos partidos no reflejaban lo que decían los resultados y la clasificación”, explica el entrenador. “Sin cambiar la metodología de los entrenamientos ni el modelo de juego, fuimos cambiando matices en los posicionamientos a nivel ofensivo dando contextos mas favorables a los jugadores para que estuviesen mas cómodos y potenciaran sus virtudes”.

Encadenar las dos primeras victorias seguidas ante Valladares y Moaña permitió a los arlequinados adquirir la confianza para empezar a despegar. Fueron seis los triunfos consecutivos conseguidos, destacando el 3-6 en el campo del líder Atios. “En ese tramo que no conseguíamos ganar el equipo hizo callo y fue madurando en silencio. A raíz de las primeras victorias cogimos ese punto de confianza y valentía que nos faltaba por la necesidad de ganar, sin tener miedo al error ni a fallar”.

Nico se fue al Ribadumia El central Nico Casalderrey ha causado baja en el equipo y ha fichado por el Ribadumia, líder de Primera Autonómica, en busca de más minutos. En Baltar están trabajando para reforzar el ataque. “Vamos a intentar fichar a uno o dos jugadores ofensivos”. Un delantero centro y un extremo de banda son las posiciones que desean reforzar.

Keko (8) y Lezcano (7) suman 15 goles de los 28 que contabiliza el equipo de Baltar, que ha elevado de forma considerable su eficacia de cara a puerta. En el club nadie quiere marcarse objetivos clasificatorios a largo plazo. Con 12 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, atrás ha quedado la preocupación de los primeros meses de liga, en los que la directiva que preside Óscar García “Conde” no se dejó llevar por el nerviosismo y mantuvo la confianza en técnicos y futbolistas. “Como en todos los proyectos nuevos, el proceso necesitaba tiempo y confianza”, dice Minso. “La clave es la calidad y humildad del vestuario; los jugadores tienen buena predisposición a la hora de entrenar habiendo una competencia sana y de respeto en el día a día”, asegura el técnico.

Imposible no ilusionarse

El Portonovo afronta la segunda parte de la temporada en una situación ilusionante, empujado por una buena dinámica de resultados, con una plantilla de calidad que ha sabido darle la vuelta a una situación complicada, curtiéndose en esos malos momentos, y sacando su carácter competitivo. Con la fortaleza física y mental adquirida durante estos meses, ni siquiera el tropiezo con el que empezó el nuevo año en Antela, bastante polémico, ha cambiado la inercia del equipo, que viene de ganar a Beluso y Celanova.

El calendario inminente va a marcar en cierto modo las aspiraciones de los arlequinados esta temporada. Ya que afrontarán dos salidas de mucha dificultad a los campos del Cented Academy (domingo, 16.30 horas) y del Pontevedra B, segundo clasificado. Entre medias recibirán al Tyde en casa. Si el Portonovo es capaz de alargar esta racha en estas próximas citas, se meterá de lleno en la pelea por el play-off, que está muy abierta.