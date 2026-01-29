Mi cuenta

Diario de Arousa

Lombao cobra protagonismo en el pase de la Selección Gallega UEFA a la fase final de la Copa Regiones

El futbolista del Arosa SC anotó el 2-0 ante Asturias

María Caldas
29/01/2026 10:51
GALICIA UEFA
Lombao celebra el segundo gol ante Asturias
FUTGAL
Galicia estará otro año en la fase final. La Selección Gallega UEFA confirmó su presencia entre los cuatro mejores combinados de España tras vencer a Asturias en la ronda clasificatoria correspondiente a la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA, disputada en el Estadio A Malata, por 3-0. 

Un gol de Lucas Camba en la primera parte bastó para que nuestro equipo volviera a tener la oportunidad de conquistar el título nacional el próximo marzo. Con más de 500 personas en las gradas de A Malata, Galicia sabía lo que se jugaba. El equipo de Manolo García saltó al campo con las ideas muy claras y completó unos buenos primeros 45 minutos contra un buen equipo, el asturiano.

GALICIA UEFA
Los jugadores celebran el pase a la fase final
FUTGAL

La Selección Gallega se adelantó en el minuto 25 gracias a un gol de Lucas Camba en una rápida transición iniciada por Ayoub, el portero gallego. Camba remató a la red un buen centro de Lombao desde la banda derecha.

GALICIA UEFA
El cambadés Noel Chaves controla un balón durante el partido
FUTGAL

Antes del descanso, Asturias pudo empatar la eliminatoria, pero el árbitro anuló el gol al considerar que un futbolista asturiano estaba en posición antirreglamentaria.

Segunda parte

En la segunda mitad, Galicia logró ganar terreno en el mediocampo en los primeros minutos tras un centro de Achore desde la banda derecha que casi se mete en la portería asturiana. 

A pesar de todo, nuestro equipo fue más allá, marcó directamente y terminó sentenciando el partido en tan solo cinco minutos, pasando del 2-0 de Adrián Lombao, tras una gran acción individual, al 3-0 de Cambón, quien aprovechó una indecisión en la cobertura asturiana.

GALICIA UEFA
Lombao realiza un disparo
FUTGAL

Así, Galicia estará un año más en la fase final de la Copa Regiones UEFA, a la espera de conocer a quién tendrá que medirse, así como la fecha y el lugar.

